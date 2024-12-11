Михаил Прокопенко переизбран на должность председателя Белорусской федерации современного пятиборья

В 2017 году в прошлом спортсмен национальной команды стал у руля этого вида спорта, за это время отечественное пятиборье продвинулось вперед по многим направлениям. В национальной команде появились ряд атлетов, которые за этот период времени становились чемпионами и призерами мировых и европейских турниров. Активно включились в работу регионы, детский спорт становится главным поставщиком кадров в кадетские и юниорские национальные команды. Сегодня федерация во главе с Михаилом Прокопенко будет продолжать укреплять наработанный фундамент.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Благодарю всех, кто оказал доверие, дали возможность эти четыре года проявить себя. По всем направлениям мы прогрессируем, развиваемся, есть положительная динамика, ставим амбициозные цели, задачи. И очень рассчитываем, что тесным, сплоченным коллективом выполним их. Основные цели – показать высокий результат на Олимпийских играх. Не буду озвучивать медальные какие-то планы. Но все наши спортсмены, все тренеры стремятся к этому. И федерация сделает все, чтобы наша страна могла гордиться современным пятиборьем.

В рамках мероприятия были подведены итоги года. Почетными грамотами и благодарностями от Министерства спорта и туризма, а также федерации были отмечены спортсмены и тренеры.