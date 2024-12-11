Прямой эфир

Михаил Прокопенко переизбран на должность председателя Белорусской федерации современного пятиборья

11 декабря 2024 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Михаил Прокопенко единогласным решением продолжит возглавлять Белорусскую федерацию современного пятиборья. В штаб-квартире НОК состоялась отчетно-выборная конференция, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Прокопенко переизбран на должность председателя Белорусской федерации современного пятиборья-2

В 2017 году в прошлом спортсмен национальной команды стал у руля этого вида спорта, за это время отечественное пятиборье продвинулось вперед по многим направлениям. В национальной команде появились ряд атлетов, которые за этот период времени становились чемпионами и призерами мировых и европейских турниров. Активно включились в работу регионы, детский спорт становится главным поставщиком кадров в кадетские и юниорские национальные команды. Сегодня федерация во главе с Михаилом Прокопенко будет продолжать укреплять наработанный фундамент.

Михаил Прокопенко переизбран на должность председателя Белорусской федерации современного пятиборья-4

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Благодарю всех, кто оказал доверие, дали возможность эти четыре года проявить себя. По всем направлениям мы прогрессируем, развиваемся, есть положительная динамика, ставим амбициозные цели, задачи. И очень рассчитываем, что тесным, сплоченным коллективом выполним их. Основные цели – показать высокий результат на Олимпийских играх. Не буду озвучивать медальные какие-то планы. Но все наши спортсмены, все тренеры стремятся к этому. И федерация сделает все, чтобы наша страна могла гордиться современным пятиборьем.

В рамках мероприятия были подведены итоги года. Почетными грамотами и благодарностями от Министерства спорта и туризма, а также федерации были отмечены спортсмены и тренеры.

# НОК Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
ХК «Динамо-Шинник» одержал вторую победу над «Тайфуном» в выездной серии МХЛ
11 декабря 2024 14:35

ХК «Динамо-Шинник» одержал вторую победу над «Тайфуном» в выездной серии МХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» усилился опытным вратарём
11 декабря 2024 11:17

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» усилился опытным вратарём

Национальная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к Кубку Первого канала
10 декабря 2024 20:25

Национальная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к Кубку Первого канала