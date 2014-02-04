Международные соревнования по горнолыжному спорту проходят в Минске

Новости Беларуси. Международные соревнования по горнолыжному спорту проходят 4 февраля в Минске. Зимние старты собрали более 150 юных участников. Причем самому маленькому всего 5 лет.

Состязания продлятся два дня. Серьезной обещает стать борьба за общекомандный Кубок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Сясина, участница соревнований (Россия):

Я не в первый раз. Я езжу сюда уже на протяжении шести лет. Приезжаю сюда с удовольствием. Трасса хорошая, там есть где расслабиться, есть где поднапрячься. Здесь Солнечная долина. Конечно, солнечно. Мороз и солнце.

Наталья Корнюшина, тренер команды Брянска:

Мы очень рады к вам приезжать. Очень хороший прием, радушные люди, прекрасная организация соревнований.

Дмитрий Стороженко, участник соревнований (Беларусь):

Погода хорошая, по крайней мере, после 20 градусов мороза. Трасса отличная, конкуренция тоже неплохая.