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Мелитина Станюта завоевала «бронзу» на Европейских играх в Баку

19 июня 2015 11:11
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Новости Беларуси. Еще две «бронзы» в копилке белорусской сборной. Мелитина Станюта пополнила медальную копилку сборной Беларуси на Европейских играх в Баку. Наша грация завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье, уступив двум россиянкам. Еще одна белоруска, Екатерина Галкина, расположилась на шестой строчке.

А утром 19 июня Екатерина Борисевич, Вероника Набокина и Карина Сандович показали третий результат в спортивной акробатике.

На данный момент белорусские атлеты завоевали уже 21 медаль и расположились на 4-й строчке рейтинга. И у нас есть все шансы войти в тройку лучших. 19 июня в Баку разыграют 11 комплектов наград. Еще одну медаль вечером 19 июня точно принесет теннисист Владимир Самсонов — он вышел в финал.

Первые Европейские игры собрали более 6 тысяч лучших атлетов из 50 стран Старого Света и продлятся до 28 июня. Участники  бакинских стартов разыгрывают также лицензии на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Мелитина Станюта # Европейские игры # Екатерина Борисевич # Вероника Набокина # Карина Сандович

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