Матвей Ладутько второй месяц подряд признан лучшим новичком в МХЛ

Новости Беларуси. Нападающий «Динамо-Шинника» Матвей Ладутько второй месяц подряд признан лучшим новичком в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Нападающий «Динамо-Шинника» Матвей Ладутько второй месяц подряд признан лучшим новичком в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В январе белорус провел 9 поединков, в которых забросил 6 шайб и сделал 8 ассистов. При этом в его активе есть один дубль. Также он заблокировал три броска, провел три силовых приема и 38 раз угрожал воротам соперников. Всего в нынешнем сезоне на счету Ладутько 34 балла в 42 противостояниях.
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