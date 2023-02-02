Матвей Ладутько второй месяц подряд признан лучшим новичком в МХЛ

В январе белорус провел 9 поединков, в которых забросил 6 шайб и сделал 8 ассистов. При этом в его активе есть один дубль. Также он заблокировал три броска, провел три силовых приема и 38 раз угрожал воротам соперников. Всего в нынешнем сезоне на счету Ладутько 34 балла в 42 противостояниях.

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