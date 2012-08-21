Матч между борисовским БАТЭ и израильским «Хапоэлем» 22 августа на минском стадионе «Динамо»: 2:0 в пользу БАТЭ

Новости Беларуси. БАТЭ добился уверенной победы над израильским «Хапоэлем» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, благодаря двум точным ударам Виталия Родионова. На 29-й минуте матча нападающий с разворота пробил точно в створ. На 78-й минуте пас Александр Володько позволи Родионову попасть в правую стойку, от которой мяч залетел в ворота.

2:0 - приятный счет для еврокубковых встреч. Ответный матч пройдет 28 августа в Рамат-Гане (Израиль).

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Новости Беларуси. 22 августа в 21.45 на минском стадионе «Динамо» состоится поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и «Хапоэлем» из Израиля.

Главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко на пресс-конференции СМИ признался, что к матчам за право играть в групповом раунде Лиги чемпионов футболисты и тренеры БАТЭ подошли с боевым настроем.

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Как всегда, в преддверии таких матчей настроение приподнятое. Есть огромное желание победить. Хорошо, что, за исключением Дмитрия Баги, все в строю. Это, конечно, добавляет головной боли тренерскому штабу. Но та атмосфера, что царит в команде сейчас, меня радует.



Гончаренко признался, что шансы борисовского БАТЭ и израильского «Хапоэля» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов равны. Тренер изучил манеру игры соперников. Игроки израильской команды любят подержать мяч. В домашнем матче нужно добиться победы и ни в коем случае нельзя пропускать мяч в свои ворота, как это было в играх предыдущих раундов, признался тренер.

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Более конкретную информацию оставлю для команды. Если в общих чертах, то она любит работать с мячом, в каждой линии есть лидеры. При этом два ведущих игрока выбыли из-за травм – это добавляет головной боли главному тренеру израильского клуба.



По сложившейся традиции на выезде белорусская команда играет лучше, чем в родных стенах. Гончаренко пообещал, что его подопечные сделают в завтрашнем матче всё возможное, чтобы нарушить недобрую традицию.

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Сделаем все, чтобы нарушить эту традицию. На качество нашего футбола влияет состояние газона. Чем быстрее поле, тем лучше для нас. Думаю, завтра на «Динамо» будет хорошо подготовленный газон, на котором удобно действовать в атакующем стиле, в позиционном нападении, много контролировать мяч. Мы это тоже любим, как и «Хапоэль».



Невозмутимым на пресс-конференции выглядел нападающий Виталий Родионов. Футболист заявил, что команда в завтрашнем матче будет очень надеяться на поддержку болельщиков.

Виталий Родионов, нападающий борисовского БАТЭ:

Я хочу, чтобы собралось как можно больше людей. Ну и как можно более организованно все было. Особенно хочется, чтобы нас поддерживали и гнали вперед. Тогда мы все добьемся того, к чему идем.

Главный наставник «Хапоэля» Гили Ландау считает, что БАТЭ непростым соперником

Гили Ландау, главный наставник «Хапоэля»:

Мы прекрасно осознавали, что для попадания в группу нам предстоит обыграть серьезную команду. Это будет сложно, но мы постараемся сделать все, чтобы осуществить свою мечту. Я знаю не так много о БАТЭ. Но это команда, которая регулярно играет в групповых этапах еврокубков, имеет большой опыт выступления в Лиге чемпионов. Конечно, пройти БАТЭ будет трудно, но это возможно.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов будет судить известный английский арбитр Ховард Уэбб. 41-летний сержант английской полиции по прозвищу «Шрек» является рефери ФИФА с 2005 года. Его способности были высоко оценены в 2010 году, когда он сначала судил финальный матч Лиги чемпионов «Интер» - «Бавария» (2:0), а затем был арбитром финала чемпионата мира в ЮАР Испания-Голландия (1:0). В решающем матче мирового первенства Ховард Уэбб показал 14 желтых и одну красную карточку, что является рекордом для решающих встреч всех чемпионатов планеты. В 2006 году англичанин возглавлял судейскую бригаду на отборочном матче чемпионата Европы-2008 Голландия-Беларусь (3:0).



Наставник БАТЭ считает, что назначение Уэбба подобреет интерес к футбольному поединку между борисовчанами и израильтянами.

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Мне очень нравится, как он работает матчах английской премьер-лиги. Уэбб напоминает мне Коллину, и не только прической. У него та же уверенность в себе при принятии решений. Мне запомнилась одна история. В преддверии финала чемпионата мира в ЮАР, который судил именно Уэбб, в одном из интервью его жена сказала: «Как он может совладать с 22 мужиками, если дома есть двое детей, с которыми он никак не может справиться». Сегодня это один из лучших футбольных арбитров в мире. Думаю, его назначение ещё больше подогревает интерес к матчу.

Напомним, поединок БАТЭ – «Хапоэль» состоится 22 августа на столичном стадионе «Динамо».