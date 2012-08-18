Чемпионат Минска и Минской области по водно-моторному спорту проходит на водохранилище Дрозды

Новости Беларуси. Минское водохранилище Дрозды в эти дни бороздят моторные лодки сразу пяти классов. Здесь проходит чемпионат Минска и Минской области по водно-моторному спорту. Участие принимают более 20 спортсменов из Беларуси, России и Литвы. Кроме профессионалов на старт вышли и любители.

19 августа, в финальный день соревнований, победителя выявят спортсмены на быстроходных лодках.

В сентябре водохранилище Дрозды примет чемпионат Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Воробьев, главный судья соревнований:

Принимают участие как спортсмены на гоночных судах, так и любители на своих лодках (надувных, самодельных). Это те люди, которым нравится скорость, экстрим.

Эти соревнования у нас открыты, мы не ограничиваем состав участников, ни возраст.

Сергей Витвицкий, член национальной сборной Беларуси по водно-моторному спорту:

Уже более четырех лет в Республике Беларусь не фиксировались официальные рекорды страны. Поэтому моя официальная задача проста – выиграть и поставить рекорд республики.

Не только физическая подготовка. Очень много умственного труда затрачивается, потому что техника гоночная, настройки очень тонкие. Огромное количество нюансов.