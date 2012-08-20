Скандалы Олимпиады-2012. Американского пловца Майкла Фелпса могут лишить шести медалей, завоёванных на Олимпиаде в Лондоне

Самый титулованный спортсмен современности, пловец Майкл Фелпс рискует уменьшить коллекцию наград. Американец может не досчитаться четырех золотых и двух серебряных медалей, завоеванных на Играх-2012 в Лондоне из-за нарушения олимпийской хартии.

Причиной послужили фотосессии спортсмена для известного французского модного дома Louis Vuitton. Напомним, Фелпс на Олимпиаде в Лондоне установил абсолютный рекорд по количеству олимпийских наград, в его копилке 22 медали: 18 золотых, две серебряных и бронзовых.

На одном рекламном снимке Фелпс лежит в ванной, рядом на полу среди полотенец небрежно стоит сумка вышеупомянутой марки Louis Vuitton.

На другом снимке, сделанном известным американским фотографом Энни Лейбовиц, легендарный пловец в тандеме с советской гимнасткой Ларисой Латыниной. Фелпс и Латынина запечатлены сидящими на диване. В руках 77-летней спортсменки чашка кофе. 27-летний пловец Фелпс расплывается в улыбке. У края дивана – классическая коричневая сумка Louis Vuitton, а на переднем плане снимка – сыгранная шахматная партия. «Два выдающихся пути. Одна дорога», – гласит подпись под фото.

Фотосессии появились в Интернете на прошлой неделе, что противоречит пункту 40 регламента Международного Олимпийского Комитета. Согласно регламенту, олимпийцы не имеют права участвовать в коммерческих акциях, не относящихся к Олимпиаде в период с 18 июля по 15 августа.

За нарушение регламента предусмотрены различные наказания – от денежных штрафов до лишения выигранных медалей. Олимпийский комитет США пока воздерживается от комментариев. Агент Фелпса Питер Карлайл, в свою очередь, отрицает факт нарушения своим клиентом олимпийского правила, сообщает ctv.by со ссылкой на Associated Press.

Питер Карлайл, агент американского пловца Майкла Фелпса:

Фелпс в данном случае не нарушал правила 40. Снимки появились в сети без ведома Майкла, поэтому он не может понести за это ответственность. Мы можем отвечать только за те действия, которые мы контролируем. А в данном случае это то же самое, если бы грабители ворвались в ваш дом.

Как сообщает британская пресса, Международный Олимпийский комитет рассмотрит «дело о медалях Фелпса» в ближайшее время. Если будет доказано, что фотографии должны были появиться 16 августа – на следующий день после истечения срока запрета, но по чьей-то вине произошла утечка информации, с Фелпса будут сняты обвинения. Однако если выяснится, что утечка была преднамеренной, легендарного чемпиона ждет суровое наказание – вплоть до лишения медалей, завоеванных на Играх в Лондоне. В лучшем случае Майкл отделается выплатой крупного денежного штрафа. Дисквалифицировать спортсмена для МОК не имеет смысла, поскольку Майкл в Лондоне официально объявил о завершении карьеры.

Французский дом моды Louis Vuitton также объявил, что опубликованные в интернете фотографии являются неофициальными и были каким-то образом украдены из компании. Представители Международного олимпийского комитета пока не комментируют участие Фелпса в съемках известного бренда.