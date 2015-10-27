Матч БАТЭ – «Барселона»: транспортный коллапс, перекупщики и курьезы в испанской прессе

Ажиотаж вокруг матча БАТЭ – «Барселона» был в буквальном смысле сумасшедший. Подобной истерии не было даже на матче национальной сборной Беларуси против действующих чемпионов Европы – легендарной «Фурии роха» – команды Испании.

О том, что на «Борисов-Арене» будет аншлаг, можно было судить уже на подъезде к стадиону. На главной трассе из Минска до Борисова образовался автомобильный коллапс. До заветного места в буквальном смысле всего несколько сотен шагов, но эти болельщики уже вряд ли успеют на главное спортивное событие вторника.

Но это было в сам день игры. А чуть раньше болельщики пытались достать вожделенные билеты, не выкупленные гостями. 300 квитков разлетелись в буквальном смысле за несколько минут. Причем, чтобы гарантировать себе пропуск на трибуны, люди формировали списки и занимали очередь еще за сутки до открытия касс.

Перекупщиков ловили и наказывали, причем активизировались они за несколько недель до стартового свистка. Но вычислить всех априори было невозможно. Для таких подлых людей это самый настоящий бизнес, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Болельщики:

Так получилось, что пришлось покупать у перекупщиков. Конечно же, значительно дороже. Насколько? Мне один билет обошелся в 90 долларов.

Как мы достали билеты? Родители подарили.

В 8 утра занимали очередь еще заранее, когда были пакеты.

Купили заранее, усилия приложили титанические.

Зрители начали подтягиваться к «Борисов-Арене» значительно раньше назначенного времени. Для многих из них это был действительно праздник. Вокруг стадиона бурлил «желто-синий» ручей, все переживали в первую очередь за нас, за страну, за БАТЭ.

На трибунах, естественно, аншлаг. И, что удивительно, белорусские болельщики «Барселоны» сидели бок о бок с фанатами БАТЭ. Никаких стычек и провокаций.

Болельщики:

Мы приехали болеть за БАТЭ.

Конечно, болеем за БАТЭ, но интересно посмотреть на «Барселону».

Приезжали на первую игру с «Ромой». Надеемся, подарят ту же атмосферу, те же чувства и эйфорию. Приехали из Гродно.

И в конце хочется рассказать об одном курьезе, который случился в канун матча. В одной из испанских газет наши коллеги посчитали, что БАТЭ – это клуб из Москвы, и в придачу он стал чемпионом России.

Мы надеялись, что БАТЭ все-таки совершит сенсацию и о борисовчанах вновь заговорят во всем футбольном мире, как это было после исторической виктории над «Баварией», и европейские журналисты не будут допускать вот таких вот проколов.

Победы и даже ничьи не случилось, тем не менее после матча футболисты БАТЭ уходили с гордо поднятой головой и под заслуженные овации тех болельщиков, которые пришли поддержать свой любимый клуб.

Денис Поляков, игрок ФК БАТЭ:

Очень здорово, когда приезжаешь за полтора часа на стадион и стоит уже куча машин на парковке, нет свободного места, люди ходят, фотографируются, приветствуют тебя. Это здорово, и когда на стадионе полно людей, все супер. Хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще, не только в Лиге чемпионов, но и на каких-то конкретных матчах в чемпионате Беларуси. Все понравилось. Молодцы болельщики, спасибо им за поддержку.