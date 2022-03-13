Мастер спорта по объявлению. Чемпионка Европы по тайскому боксу Людмила Числова рассказала, как пришла в единоборства

Новости Беларуси. В рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко и двукратная чемпионка Европы, обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира по муай-тай и кикбоксингу Людмила Числова.

Людмила Числова, двукратная чемпионка Европы по таиландскому боксу:

Я же хотела стать великим библиотекарем.





Юлия Силипицкая, СТВ:

До 19 лет сидела и читала книжки? Людмила Числова:

Да. И вязала.

Юлия Силипицкая:

Я все равно не могу понять, почему вы выбрали все-таки вот этот вот силовой вид спорта?





Людмила Числова:

Девочка, которая со мной жила в общежитии, объявление было, она говорит: «Давай позвоним, пойдем, попробуем».



Юлия Силипицкая:

Понабирают по объявлению, а потом становятся мастерами спорта.



Людмила Числова:

Набор в группу тайского бокса.



Юлия Силипицкая:

Для старушек?



Людмила Числова:

Для всех. «Решила просто попробовать». О том, как пришла в спорт Юлия Силипицкая:

А не было комплекса возраста? Обычно дети идут в спорт.

Людмила Числова:

Нет. Я просто для себя решила просто попробовать, вообще проверить, смогу ли я. У меня такой характер был, нет, могла за себя постоять, но я такая больше серая мышка была, скорее всего. И в классе была. И мне захотелось попробовать. Бывают моменты, когда именно на тренировке и слезы текут, и хочется кинуть – бывало такое: кинуть эти перчатки, пойти куда-нибудь. Могу поплакать и потом опять на ринг. Когда проигрываешь, долго от этого не можешь отойти Юлия Силипицкая, СТВ:

Как удается в себе держать вот эту струнку победителя? Людмила Числова:

Когда только начинала, думала: победа и все. И когда проигрываешь, такой стресс получается. Долго от этого не можешь отойти. Ты проиграл, у тебя такой стресс. Потом в дальнейшем стала проще относиться. Юлия Силипицкая:

Людмила, как у тебя происходило все? Если мальчик узнает, что ты занимаешься муай-тай, еще и кикбоксингом. Он не падал сразу? Людмила Числова:

Мне кажется, им, наоборот, интереснее становится, что такая девочка-девочка, наоборот, задор какой-то появляется, что девочка может заниматься таким видом спорта. Юлия Силипицкая:

Почему выбрала тренерскую стезю? Людмила Числова:

Видела, как тренер тренирует, понимала, что это тоже мне близко. Юлия Силипицкая:

Сколько тренерского стажа?

Людмила Числова:

Около 10 лет. Я только начала заниматься, поступила в университет, на третьем курсе у меня уже было 0,5 ставки. Юлия Силипицкая:

За 10 лет кого удалось воспитать? Людмила Числова:

Через меня много ребят прошло, кто-то оставался. Такой вид спорта. Юлия Силипицкая:

Я имею в виду по спортивным регалиям, удалось? Людмила Числова:

Подготовила, да. Подготовила чемпиона мира, у нас Винник Артем, я его начала тренировать, я его воспитала, потому что был вредный. Потом я его перевела в другую группу к своему тренеру. «Совсем другим стала человеком». О том, что дало занятие единоборствами Юлия Силипицкая:

Людмила, вы хотите воспитать олимпийского чемпиона?