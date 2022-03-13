Мастер спорта по объявлению. Чемпионка Европы по тайскому боксу Людмила Числова рассказала, как пришла в единоборства

Новости Беларуси. В рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко и двукратная чемпионка Европы, обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира по муай-тай и кикбоксингу Людмила Числова.
Новости Беларуси. В рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко и двукратная чемпионка Европы, обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира по муай-тай и кикбоксингу Людмила Числова.
Людмила Числова, двукратная чемпионка Европы по таиландскому боксу:
Я же хотела стать великим библиотекарем.
Юлия Силипицкая, СТВ:
До 19 лет сидела и читала книжки?
Людмила Числова:
Да. И вязала.
Юлия Силипицкая:
Я все равно не могу понять, почему вы выбрали все-таки вот этот вот силовой вид спорта?
Людмила Числова:
Девочка, которая со мной жила в общежитии, объявление было, она говорит: «Давай позвоним, пойдем, попробуем».
Юлия Силипицкая:
Понабирают по объявлению, а потом становятся мастерами спорта.
Людмила Числова:
Набор в группу тайского бокса.
Юлия Силипицкая:
Для старушек?
Людмила Числова:
Для всех.
Юлия Силипицкая:
А не было комплекса возраста? Обычно дети идут в спорт.
Людмила Числова:
Нет. Я просто для себя решила просто попробовать, вообще проверить, смогу ли я. У меня такой характер был, нет, могла за себя постоять, но я такая больше серая мышка была, скорее всего. И в классе была. И мне захотелось попробовать.
Бывают моменты, когда именно на тренировке и слезы текут, и хочется кинуть – бывало такое: кинуть эти перчатки, пойти куда-нибудь. Могу поплакать и потом опять на ринг.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Как удается в себе держать вот эту струнку победителя?
Людмила Числова:
Когда только начинала, думала: победа и все. И когда проигрываешь, такой стресс получается. Долго от этого не можешь отойти. Ты проиграл, у тебя такой стресс. Потом в дальнейшем стала проще относиться.
Юлия Силипицкая:
Людмила, как у тебя происходило все? Если мальчик узнает, что ты занимаешься муай-тай, еще и кикбоксингом. Он не падал сразу?
Людмила Числова:
Мне кажется, им, наоборот, интереснее становится, что такая девочка-девочка, наоборот, задор какой-то появляется, что девочка может заниматься таким видом спорта.
Юлия Силипицкая:
Почему выбрала тренерскую стезю?
Людмила Числова:
Видела, как тренер тренирует, понимала, что это тоже мне близко.
Юлия Силипицкая:
Сколько тренерского стажа?
Людмила Числова:
Около 10 лет. Я только начала заниматься, поступила в университет, на третьем курсе у меня уже было 0,5 ставки.
Юлия Силипицкая:
За 10 лет кого удалось воспитать?
Людмила Числова:
Через меня много ребят прошло, кто-то оставался. Такой вид спорта.
Юлия Силипицкая:
Я имею в виду по спортивным регалиям, удалось?
Людмила Числова:
Подготовила, да. Подготовила чемпиона мира, у нас Винник Артем, я его начала тренировать, я его воспитала, потому что был вредный. Потом я его перевела в другую группу к своему тренеру.
Юлия Силипицкая:
Людмила, вы хотите воспитать олимпийского чемпиона?
Людмила Числова:
Я, наверное, больше в детский спорт, хотя сейчас вы мне сказали, я задумываюсь, может быть.
Юлия Силипицкая:
Скажите плюсы, что вам дал силовой вид спорта?
Людмила Числова:
Я совсем другим стала человеком. Не знаю, что было бы, если бы я была библиотекарем. Я состоялась как личность, как тренер.
Юлия Силипицкая:
А финансовая сторона?
Людмила Числова:
Ребята, которые приходят, им легче сейчас в плане финансовой поддержки, стипендия.
Что о своей карьере и будущем рассказала Светлана Тимошенко, читайте здесь.