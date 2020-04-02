Богданович о пандемии: «Ничто в мире, конечно, не вечно, но спорт будет жить всегда»

Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Мир меняется, и без этого никак. Эта пандемия внесёт коррективы в экономику и в сферы влияния. То есть всё перестроится.

Но давайте не будем забывать, что сейчас спорт – это самое смотрибельное, что у нас сейчас есть. То есть интерес к спорту никогда не упадёт. И как только выстроится экономика, и за экономикой потянутся спортивные соревнования.

И будем надеяться, что не будет большого удара по каким-то экономическим показателям, и эта пандемия вскоре пройдёт. И соревнования возобновятся. Ничто в мире, конечно, не вечно, но спорт будет жить всегда.