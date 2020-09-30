Прямой эфир

Мархель озвучил список игроков, вызванных на матч ЧЕ против сборной Грузии. Драгун и Кендыш в состав не вошли

30 сентября 2020 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Михаил Мархель огласил окончательный список игроков, вызванных на матч плей-офф квалификации чемпионата Европы против Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состав сборной Беларуси вошли 28 футболистов.

Мархель озвучил список игроков, вызванных на матч ЧЕ против сборной Грузии. Драгун и Кендыш в состав не вошли-1

Сбор главной команды страны продлится с 3 по 14 октября в техническом центре Белорусской федерации футбола. 7 октября сборная Беларуси отправится в Тбилиси, где 8 октября в рамках полуфинала квалификации чемпионата Европы сыграет против Грузии.

По возвращению нашей команде предстоит сыграть два матча в текущем розыгрыше Лиге наций: 11 октября – на выезде с Литвой и 14-го – дома с Казахстаном.

Мархель озвучил список игроков, вызванных на матч ЧЕ против сборной Грузии. Драгун и Кендыш в состав не вошли-4

Отметим, в состав на ближайшие игры не вошли полузащитники Станислав Драгун и Юрий Кендыш.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Станислав Драгун # Юрий Кендыш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ролан Гаррос». Азаренко уступила Шмидловой в матче второго круга турнира
30 сентября 2020 14:27

«Ролан Гаррос». Азаренко уступила Шмидловой в матче второго круга турнира

4 октября матча не будет. БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» позже
29 сентября 2020 20:05

4 октября матча не будет. БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» позже

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»
29 сентября 2020 13:59

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»