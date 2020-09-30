Мархель озвучил список игроков, вызванных на матч ЧЕ против сборной Грузии. Драгун и Кендыш в состав не вошли

Новости Беларуси. Михаил Мархель огласил окончательный список игроков, вызванных на матч плей-офф квалификации чемпионата Европы против Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сбор главной команды страны продлится с 3 по 14 октября в техническом центре Белорусской федерации футбола. 7 октября сборная Беларуси отправится в Тбилиси, где 8 октября в рамках полуфинала квалификации чемпионата Европы сыграет против Грузии.

По возвращению нашей команде предстоит сыграть два матча в текущем розыгрыше Лиге наций: 11 октября – на выезде с Литвой и 14-го – дома с Казахстаном.