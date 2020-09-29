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4 октября матча не будет. БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» позже

29 сентября 2020 20:05
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Новости Беларуси. Матч 1/8 финала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ изначально должен был состояться 4 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но игру перенесли.

4 октября матча не будет. БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» позже-1

Белорусская федерация футбола приняла решение перенести матч на более поздний срок. Это связано с участием брестчан в раунде плей-офф Лиги Европы. Уже в этот четверг, 1 октября, «бело-синие» встретятся с болгарской командой «Лудогорец».

4 октября матча не будет. БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» позже-4

Также одна из причин – это интересы национальной команды.

Напомним, 8 октября «белакрылыя» сыграют с командой Грузии в рамках полуфинальной встречи Лиги наций.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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