4 октября матча не будет. БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» позже

Новости Беларуси. Матч 1/8 финала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ изначально должен был состояться 4 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но игру перенесли.

Белорусская федерация футбола приняла решение перенести матч на более поздний срок. Это связано с участием брестчан в раунде плей-офф Лиги Европы. Уже в этот четверг, 1 октября, «бело-синие» встретятся с болгарской командой «Лудогорец».