Лучшие биатлонисты планеты в возрасте до 21 года прибывают в Минск на Чемпионат мира: встреча в аэропорту немцев и австрийцев

Новости Беларуси. В Беларуси 17 февраля стартует чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Это будут первые подобные соревнования в нашей стране. В Минск уже прибывают участники этого турнира. Вчера в столицу прилетели команды Австрии, Германии, Швеции, Бельгии и Канады. Для многих юных спортсменов этот чемпионат мира — настоящая проверка на прочность и экзамен на готовность ко «взрослому биатлону». Все ребята настроены позитивно и считают, что это в первую очередь большой спортивный праздник и хорошая возможность познакомиться с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюзанна Хоффман, участница юниорской команды по биатлону (Австрия):

Я очень рада оказаться на этом чемпионате. Это мои первые международные соревнования и я никогда раньше не была в Беларуси. Надеюсь, мне здесь очень понравится. Из белорусских биатлонистов я знаю Дарью Домрачеву. Она для меня настоящий пример для подражания.

Никлас Хомберг, участник юниорской команды по биатлону (Германия):

Ожидаю удачных для меня соревнований. На этот чемпионат мира собрались лучшие молодые биатлонисты мира - думаю следующие несколько дней будут очень интересными. Я читал про ваш спортивный комплекс, где будут проходить соревнования — он очень высокого уровня.

А в спортивном комплексе «Раубичи» завершаются последние приготовления: заготавливается искусственный снег, после чего на грузовиках он распределяется по всей трассе.

В чемпионате мира примут участие лучшие биатлонисты планеты в возрасте до 21 года. Борьба пройдет в четырех дисциплинах, среди которых: эстафета, спринт, преследование и конечно же индивидуальная гонка. Всего будет разыграно 16 комплектов медалей. Имена всех победителей станут известны 24 февраля — в день закрытия соревнования.