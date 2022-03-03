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«Конкуренция намного шире стала». Олимпийские дни молодёжи по гандболу принимает Минск

03 марта 2022 22:22
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Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Конкуренция намного шире стала». Олимпийские дни молодёжи по гандболу принимает Минск-1

Они – ближайший резерв взрослой национальной команды. Восемь дружин ведут борьбу уже во втором туре. В понедельник, 7 марта, по итогам двух раундов и определится победитель. Фаворитами являются столица, Минская область и Гомель. В 2022 году на турнире значительно ощущается конкуренция, цифры на табло говорят сами за себя.  

«Конкуренция намного шире стала». Олимпийские дни молодёжи по гандболу принимает Минск-4

Василий Левчук, старший тренер национальной команды по гандболу:  
Среди этих девочек 2005-2006 годов рождения конкуренция намного шире стала. Сейчас конкурируют не одна, не две области, а пять. И они показывают одинаковые результаты. Вот уже итоги этого конкретно мероприятия мы будем определять по дополнительным показателям. По разнице забитых и пропущенных. Очень много равной борьбы, и команды набирают равное количество очков.  

«Конкуренция намного шире стала». Олимпийские дни молодёжи по гандболу принимает Минск-7

Для юных гандболисток это заключительный старт в нынешнем сезоне, а значит, проявить себя нужно на все 100 %.  

# Гандбол # Василий Левчук # Фотофакт

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