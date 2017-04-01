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Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей

01 апреля 2017 17:00
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Новости Беларуси. Команда Президента встретится с хоккеистами Минской области в финале  десятых Республиканских соревнований среди любителей. Претенденты на победу в турнире определились сегодня в полуфинальных матчах.

Дружина Александра Лукашенко уверенно обыграла брестчан – 10:3.

В составе победителей хеттриком отличился Павел Белый и трижды ему  ассистировал глава государства.

Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей-1

Команда Президента – традиционный фаворит соревнований – семикратный победитель – первый этап завершила на верхней строке турнирной таблицы. Брестчане же расположились на четвертом месте. Впрочем, полуфинальный матч обещал быть упорным, в этом сезоне дружины уже встречались в Минске и тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5. 

Так что трибуны «Чижовка-Арены» сегодня была заполнены хоккейными болельщиками.

Дмитрий Башура, игрок хоккейной команды Брестской области:
Команда Президента сильнейшая пока, поэтому с ними бороться тяжело на равных. У них катания лучше.

Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь: 
Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.

Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей-4


Соперник команды Президента по финалу определился в дерби между хоккеистами Минской и Гомельской областей. Кстати, обе дружины по одному разу уже становились победителями турнира.  Еще один шанс побороться за главный трофей получили представители столичного региона. Они одержали победу со счетом 2:1.

Таким образом, в матче за третье место 8 апреля сыграют дружины Гомельской и Брестской областей.

А в Минске в первом матче финальной серии в этот же день встретятся команды Президента и  Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси # Степан Пономарев # Дмитрий Башура

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