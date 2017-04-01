Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей
Новости Беларуси. Команда Президента встретится с хоккеистами Минской области в финале десятых Республиканских соревнований среди любителей. Претенденты на победу в турнире определились сегодня в полуфинальных матчах.
Дружина Александра Лукашенко уверенно обыграла брестчан – 10:3.
В составе победителей хеттриком отличился Павел Белый и трижды ему ассистировал глава государства.
Команда Президента – традиционный фаворит соревнований – семикратный победитель – первый этап завершила на верхней строке турнирной таблицы. Брестчане же расположились на четвертом месте. Впрочем, полуфинальный матч обещал быть упорным, в этом сезоне дружины уже встречались в Минске и тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5.
Так что трибуны «Чижовка-Арены» сегодня была заполнены хоккейными болельщиками.
Дмитрий Башура, игрок хоккейной команды Брестской области:
Команда Президента сильнейшая пока, поэтому с ними бороться тяжело на равных. У них катания лучше.
Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.
Соперник команды Президента по финалу определился в дерби между хоккеистами Минской и Гомельской областей. Кстати, обе дружины по одному разу уже становились победителями турнира. Еще один шанс побороться за главный трофей получили представители столичного региона. Они одержали победу со счетом 2:1.
Таким образом, в матче за третье место 8 апреля сыграют дружины Гомельской и Брестской областей.
А в Минске в первом матче финальной серии в этот же день встретятся команды Президента и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.