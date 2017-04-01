Команда Президента сильнейшая: игрок хоккейной команды Брестской области о десятых Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей

Новости Беларуси. Команда Президента встретится с хоккеистами Минской области в финале десятых Республиканских соревнований среди любителей. Претенденты на победу в турнире определились сегодня в полуфинальных матчах. Дружина Александра Лукашенко уверенно обыграла брестчан – 10:3. В составе победителей хеттриком отличился Павел Белый и трижды ему ассистировал глава государства.

Команда Президента – традиционный фаворит соревнований – семикратный победитель – первый этап завершила на верхней строке турнирной таблицы. Брестчане же расположились на четвертом месте. Впрочем, полуфинальный матч обещал быть упорным, в этом сезоне дружины уже встречались в Минске и тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5.

Так что трибуны «Чижовка-Арены» сегодня была заполнены хоккейными болельщиками. Дмитрий Башура, игрок хоккейной команды Брестской области:

Команда Президента сильнейшая пока, поэтому с ними бороться тяжело на равных. У них катания лучше. Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.



Соперник команды Президента по финалу определился в дерби между хоккеистами Минской и Гомельской областей. Кстати, обе дружины по одному разу уже становились победителями турнира. Еще один шанс побороться за главный трофей получили представители столичного региона. Они одержали победу со счетом 2:1.