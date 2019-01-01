Команда ОАЭ прибыла в Минск для участия в XV Рождественском турнире любителей хоккея

Новости Беларуси. 1 января в Национальном аэропорту «Минск» встречали первых хоккеистов, которые прилетели в Беларусь для участия в Рождественском турнире среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования с неофициальным статусом «Чемпионат мира среди ветеранов» стартует 3 января. На ледовых площадках «Чижовка-Арены» сойдутся 12 дружин.

Саид Аль-Нуэйми, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею: Я надеюсь, мы встретимся со сборной Беларуси в полуфинале или в финале. Играть с командой Президента и даже наблюдать за их игрой – особая честь. Это ни с чем не сравнимые эмоции.

Артем Каркоцкий, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Арабы стараются больше внимания уделять организационным вопросам. Сейчас они стараются устраивать побольше турниров, чтобы популяризировать хоккей в Арабских Эмиратах. Уровень с каждым годом становится всё выше и выше у них.

Нынешние соревнования станут уже пятнадцатыми по счету. К небольшому юбилею подготовили новый формат турнира. Участники разделятся на четыре группы по три команды. Лидеры получат право сыграть в полуфиналах.