Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?

Новости Беларуси. 9 февраля стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Болельщики, поклонники спорта на всех континентах затаили дыхание в предвкушении ярких спортивных сражений.

В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

Немаловажной частью успешного выступления спортсменов является техническая составляющая. Спортинвентарь уже отправлен в Пхенчхан? Как осуществляется доставка того же оружия, лыж?