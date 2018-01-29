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Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?

29 января 2018 11:31
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Новости Беларуси. 9 февраля стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Болельщики, поклонники спорта на всех континентах затаили дыхание в предвкушении ярких спортивных сражений.

В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

Немаловажной частью успешного выступления спортсменов является техническая составляющая. Спортинвентарь уже отправлен в Пхенчхан? Как осуществляется доставка того же оружия, лыж?

Когда отправят снаряжение белорусских спортсменов в Пхенчхан?-1

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:
В середине января были направлены медикаменты и административный багаж. Что касается спортивного снаряжения атлетов, весь багаж направится 1 февраля в Олимпийскую деревню, когда уже направится больший состав нашей национальной команды, за исключением биатлонистов и фристайлистов – они свое собственное снаряжение берут с собой.

# Фотофакт # Виктория Меннанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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