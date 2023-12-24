Католики всего мира отмечают сочельник. Что загадали белорусы накануне Рождества?

Католики всего мира сегодня, 24 декабря, отмечают Рождественский сочельник. Канун одного из главных религиозных праздников – особое время, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Повод, чтобы в первую очередь задуматься о том, на что в обычные дни не хватает времени и сил. Ведь размышления о высшем требуют усердия, и немалого.

Ольга Коршун, СТВ:

Думаю, что каждый, кто сегодня придет в костел, а 6 января – в церковь, будет повторяться в мыслях о том, что белорусы живут в мире и согласии уже много лет, что могут в любой момент прийти в храм, свободно помолиться и не делиться по религиозному принципу на чужих и своих.

В нашей стране это сложно представить. Сколько семей отмечают и католические, и православные праздники?! Никому еще вера не мешала жить, жениться, крестить детей, но только если она истинная и без чужеродных примесей. Чтобы почувствовать истинный дух Рождества, переместимся в кафедральный костел Пресвятой Девы Марии в Минске. Там работает наша съемочная группа.