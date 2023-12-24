Католики всего мира отмечают сочельник. Что загадали белорусы накануне Рождества?
Католики всего мира сегодня, 24 декабря, отмечают Рождественский сочельник. Канун одного из главных религиозных праздников – особое время, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Повод, чтобы в первую очередь задуматься о том, на что в обычные дни не хватает времени и сил. Ведь размышления о высшем требуют усердия, и немалого.
Ольга Коршун, СТВ:
Думаю, что каждый, кто сегодня придет в костел, а 6 января – в церковь, будет повторяться в мыслях о том, что белорусы живут в мире и согласии уже много лет, что могут в любой момент прийти в храм, свободно помолиться и не делиться по религиозному принципу на чужих и своих.
В нашей стране это сложно представить. Сколько семей отмечают и католические, и православные праздники?! Никому еще вера не мешала жить, жениться, крестить детей, но только если она истинная и без чужеродных примесей. Чтобы почувствовать истинный дух Рождества, переместимся в кафедральный костел Пресвятой Девы Марии в Минске. Там работает наша съемочная группа.
Алина Мычко, корреспондент:
Сейчас мы находимся у архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии, где проходит предпраздничное богослужение. Здесь звучат рождественские гимны и строки ветхозаветных пророчеств. Верующие в этот день приходят в храмы очистить души и исповедоваться.
Очень важно успеть сделать это до того, как в небе загорится первая звезда. Она символизирует Вифлеемскую и возвещает о рождении Спасителя. Поэтому сочельник, как и Рождество, занимает особое место не только в календаре, но и в сердце каждого верующего. Так что вереницы людей устремляться к костелу начали задолго до мессы.
Что для них значит этот священный праздник, смотрите в видеоматериале.