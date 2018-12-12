Какой российский опыт поможет в проведении II Европейских игр? Интервью с Вячеславом Дурновым

Новости Беларуси. Одна из главных спортивных тем – равные права для белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент встретился с министром спорта России. Вопрос ограничений на участие наших атлетов в соревнованиях соседней страны уже частично решен. Это касается белорусских хоккеистов. Однако Александр Лукашенко предложил уравнять права спортсменов и в других видах спорта. Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее Подробнее об этом и не только мы поговорим с гостем нашей студии – первым заместителем министра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеславом Дурновым. Сергей Прохоров, СТВ:

Итак, вопрос равных прав наших спортсменов в России. Можно ли сегодня сказать, что эта проблема окончательно решена?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

На встрече с главой нашего государства министр спорта России Павел Антонович Колобков сказал, что, в принципе, он подписал данные приказы Министерства спорта, и сейчас они проходят определенную процедуру. Это общественное согласование, которое должно закончиться буквально на днях. В принципе, тогда эти документы уйдут в Минюст. Но сказал, что проблем в этом направлении у нас практически нет в нашем Союзном государстве. Сергей Прохоров:

То есть мы можем рассчитывать, что не только хоккеисты больше не считаются легионерами, но и другие атлеты, которые принимают участие в игровых видах спорта? Вячеслав Дурнов:

Это касается игровых видов спорта.

Сергей Прохоров:

Беларусь активно готовится к проведению II Европейских игр. С учетом союзнических отношений, какой российский опыт в проведении и организации таких крупных спортивных мероприятий нам интересен? Вячеслав Дурнов:

У России есть богатый опыт проведения соревнований. Это и Олимпийские игры в Сочи, уже ряд Универсиад всемирных проведены, это чемпионат мира по футболу. То есть это большие мультиспортивные соревнования. Конечно, нам важен этот опыт. И наши российские коллеги на совместной коллегии, проведенной вчера, с удовольствием поделились этим опытом. Нам были интересы вопросы безопасности, вопросы питания спортсменов, вопросы логистики как решаются. С удовольствием делились с нами этой информацией.

И, в принципе, сейчас готовится Универсиада в Красноярске. Пригласили наших специалистов, чтобы мы посмотрели. Я думаю, что и наши специалисты, и специалисты дирекции II Европейских игр посетят до марта Красноярск, и мы почерпнем богатый опыт. Сергей Прохоров:

Беларуси тоже есть, чем похвастаться – проведение чемпионата мира по хоккею как минимум. Вячеслав Дурнов:

Да, мы проводили очень много крупных международных турниров. И чемпионат мира по хоккею, и чемпионаты мира и кубки мира в различных видах спорта. Но здесь один нюанс: это мультиспортивные соревнования, когда на 15 объектах практически одновременно будут проходить спортивные состязания.

Сергей Прохоров:

Вячеслав Викторович, на коллегии, которая прошла накануне между спортивными ведомствами России и Беларуси, обсуждали вопросы проведения спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Скажите, ждать ли нам каких-то особенностей в будущем в проведении этого спортивного состязания? Вячеслав Дурнов:

Обсуждались основные вопросы именно для того, чтобы сделать проведение этих соревнований комфортным для участников. Ведь это действительно дети, юные наши люди. Нам необходимо сделать, чтобы эти соревнования прошли на высоком уровне – это раз. А во-вторых – чтобы они имели хорошую воспитательную основу. То есть мы проговаривали, что необходимо обязательно кроме спортивной части экскурсионные программы, чтобы дети знакомились с теми регионами, где проводятся эти соревнования, как в Беларуси, так и в России. Это очень важное мероприятие, которое мы проводим совместно с Минспортом России под эгидой Союзного государства. Сергей Прохоров:

Еще один вопрос, который бы хотелось сегодня обсудить – это сотрудничество между спортивными вузами двух стран.