Прямой эфир

Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей

24 сентября 2024 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпийских игр в Париже-2024.

Юрий Царев, ведущий:
На самом деле, Дмитрий большой трудяга и я знаю даже, что сейчас грудь Дмитрия украшает медаль за трудовые заслуги, которую Президент ему вручил. Дмитрий, вообще сколько приходится трудиться? Сколько времени вы проводите в бассейне?

Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей-2

Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпийских игр в Париже-2024:
Если у нас по две тренировки, то получается по полтора часа где-то. Полтора часа утром, полтора часа вечером. Ну и между тренировками зал.

Юрий Царев:
То есть три часа в день?

Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей-4

Дмитрий Солей:
Это чисто вода, да. Плюс еще зал, силовые тренировки. Бывает одна силовая, через день – гибкость, растяжка.

Юрий Царев:
А сколько вы отдыхаете?

Дмитрий Солей:
Отдыхаем только в воскресенье.

Подробнее в видео.

# Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Дмитрий Солей # Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
Алёна Фалей уступила в квалификации теннисного «тысячника» в Пекине
24 сентября 2024 11:20

Алёна Фалей уступила в квалификации теннисного «тысячника» в Пекине

Белорусские легионеры улучшили свою статистику в НХЛ и КХЛ
24 сентября 2024 11:20

Белорусские легионеры улучшили свою статистику в НХЛ и КХЛ

Кирилл Забелин стал лучшим игроком 22-го тура ЧБ по футболу
23 сентября 2024 19:59

Кирилл Забелин стал лучшим игроком 22-го тура ЧБ по футболу