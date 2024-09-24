Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей

Юрий Царев, ведущий: На самом деле, Дмитрий большой трудяга и я знаю даже, что сейчас грудь Дмитрия украшает медаль за трудовые заслуги, которую Президент ему вручил. Дмитрий, вообще сколько приходится трудиться? Сколько времени вы проводите в бассейне?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпийских игр в Париже-2024.

Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпийских игр в Париже-2024:

Если у нас по две тренировки, то получается по полтора часа где-то. Полтора часа утром, полтора часа вечером. Ну и между тренировками зал.

Юрий Царев:

То есть три часа в день?