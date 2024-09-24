Как проходят тренировки белорусских пловцов? Поделился Дмитрий Солей
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпийских игр в Париже-2024.
Юрий Царев, ведущий:
На самом деле, Дмитрий большой трудяга и я знаю даже, что сейчас грудь Дмитрия украшает медаль за трудовые заслуги, которую Президент ему вручил. Дмитрий, вообще сколько приходится трудиться? Сколько времени вы проводите в бассейне?
Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпийских игр в Париже-2024:
Если у нас по две тренировки, то получается по полтора часа где-то. Полтора часа утром, полтора часа вечером. Ну и между тренировками зал.
Юрий Царев:
То есть три часа в день?
Дмитрий Солей:
Это чисто вода, да. Плюс еще зал, силовые тренировки. Бывает одна силовая, через день – гибкость, растяжка.
Юрий Царев:
А сколько вы отдыхаете?
Дмитрий Солей:
Отдыхаем только в воскресенье.
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