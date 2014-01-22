Как Кушнир и Дащинский, белорусские надежды на Олимпиаде-2014, готовятся к победе? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Белорусская сборная по фристайлу вылетает готовиться к Сочинской Олимпиаде. В преддверии главного старта четырёхлетия спортсмены проведут сборы в Финляндии. В оптимальной форме подходят к зимним играм Антон Кушнир и Алексей Гришин. Именно с ними связаны медальные надежды страны. В лыжной акробатике, уже традиционно, Беларусь претендует на самые высокие места. Чего ждать от наших фристайлистов на этот раз?

Антон Кушнир с сыном в последнее время видится не часто. Спортсмен только что прилетел из Америки. Сегодня вместе с двухлетним Платоном смотрят запись спортивных новостей СТВ. Для фристайлиста – это, что называется, - разбор полетов. А точнее одного. Именно этот прыжок недельной давности принес Антону победу в Дир-Вэлли. Тренировать его Кушнир через несколько дней с командой едет в Финляндию. Оттуда – прямиком в Сочи.

Антон Кушнир, обладатель кубка мира по фристайлу (2009-2010):

Поедем в Финляндию, нужно будет вспомнить прыжки.

В преддверии Олимпиады - Антон на пике формы. Сейчас белорус на третьей строчке в мире среди фристайлистов. Впрочем, в багаже у спортсмена пока нет ни одной олимпийской награды. За ней, признается нашей съемочной группе: выше головы еще как прыгнет.

Антон Кушнир, обладатель кубка мира по фристайлу (2009-2010):

Первая задача - попадание в финал. В финале уже будем бороться.

Бороться будет и вот этот человек. Но чуть позже, чем остальные. Дмитрий Дащинский, к сожалению, пропустит сборы в Финляндии. Один из лидеров национальной сборной вывихнул плечо. Присоединится к команде только к началу Олимпиады. Рассказывает: в Сочи уже прыгал. В 2013 году. Тогда трамплин показался не таким уж и сложным.

Дмитрий Дащинский, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике:

Любой олимпийский сезон ставишь себе цель выиграть. Цель - медаль. Болейте, мы постараемся показать лучшее, на что мы способны.

Фристайл — вид спорта, мало того опасный, так еще и капризный. Судейство и случай могут решить судьбу медали. Такое было, к примеру, в 2010-м в Ванкувере. За неудачное приземление Антона Кушнира судьи наказали по максимуму. Тогда вместо первого, фристайлист оказался на двадцать первом месте. Может быть поэтому, главный тренер национальной сборной прогнозов не делает. Хотя и убеждает: подготовка идет вовсю.

Николай Козеко, главный тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу:

Есть сложности с погодой и с судейством. Надо быть готовым ко всему.

Пока в копилке Беларуси во фристайле только одно золото. Вот этот прыжок принес Алексею Гришину первое место на играх в Ванкувере. Четыре года назад. Хотя медали начиная с 98-го наши лыжные акробаты завоевывали на каждой Олимпиаде. Возьмут ли очередной трамплин. Уже Сочинский. Узнаем совсем скоро.