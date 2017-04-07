Известный белорусский теннисист Максим Мирный: о церемонии открытия матча Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия

Уже через несколько часов в столичном Дворце спорта состоится церемония открытия матча Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия, и сразу же представители команды Беларуси проведут две встречи в одиночном разряде.

В субботу пройдет парная встреча. В воскресенье – два матча в одиночном разряде. Представлять нашу команду будут Максим Мирный, Егор Герасимов, Илья Ивашко и Ярослав Шило. Капитан команды – Владимир Волчков. В преддверии матча к нам в гости заглянул самый известный белорусский теннисист – Максим Мирный.