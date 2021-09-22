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Ирина Лещенко на ЧБ по летнему биатлону: «Надеюсь, что всё будет лучше, чем в том году»

22 сентября 2021 16:26
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в «Раубичах», где принимают участие около 100 стреляющих лыжников, включая всех сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Лещенко на ЧБ по летнему биатлону: «Надеюсь, что всё будет лучше, чем в том году»-1

В программе первого соревновательного дня и у женщин, и у мужчин значился спринт. Еще четыре комплекта наград разыграли юниоры и юноши.

На дистанции 7,5 километра пальма первенства досталась финской спортсменке. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая уступила победительнице 4,03 секунды, а также допустила два промаха на втором огневом рубеже ­стоя.

Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть». Читайте здесь.

А вот Ирина Кривко (теперь Лещенко) хоть и финишировала с третьим показателем – ­26 секунд, зато блестяще отстреляла –­ по нолям.

Ирина Лещенко на ЧБ по летнему биатлону: «Надеюсь, что всё будет лучше, чем в том году»-4

Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка:
Работу, которую предложили тренеры, всю выполнила, посмотрим, во что это выльется. Любой спортсмен хочет себя показать с лучшей стороны ­я не исключение, а как все сложится, никто не знает. Но надеюсь, что все будет лучше, чем в том году.

Ирина Лещенко на ЧБ по летнему биатлону: «Надеюсь, что всё будет лучше, чем в том году»-7

У мужчин победа досталась Степану Данилову – представителю Минской области. У ближайшего резерва на высшей ступеньке пьедестала оказались минчанин Иван Тулатин и Наталья Корницкая из Витебска. 23 сентября участники разыграют комплекты наград в гонке преследования. Первый старт намечен на 9:45, начинают женщины.

# Биатлон # Ирина Лещенко # Иван Тулатин # Наталья Корницкая # Динара Алимбекова-Смольская # Степан Данилов # Фотофакт

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