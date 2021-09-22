Ирина Лещенко на ЧБ по летнему биатлону: «Надеюсь, что всё будет лучше, чем в том году»

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в «Раубичах», где принимают участие около 100 стреляющих лыжников, включая всех сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в «Раубичах», где принимают участие около 100 стреляющих лыжников, включая всех сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе первого соревновательного дня и у женщин, и у мужчин значился спринт. Еще четыре комплекта наград разыграли юниоры и юноши.
На дистанции 7,5 километра пальма первенства досталась финской спортсменке. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая уступила победительнице 4,03 секунды, а также допустила два промаха на втором огневом рубеже стоя.
Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть». Читайте здесь.
А вот Ирина Кривко (теперь Лещенко) хоть и финишировала с третьим показателем – 26 секунд, зато блестяще отстреляла – по нолям.
Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка:
Работу, которую предложили тренеры, всю выполнила, посмотрим, во что это выльется. Любой спортсмен хочет себя показать с лучшей стороны я не исключение, а как все сложится, никто не знает. Но надеюсь, что все будет лучше, чем в том году.
У мужчин победа досталась Степану Данилову – представителю Минской области. У ближайшего резерва на высшей ступеньке пьедестала оказались минчанин Иван Тулатин и Наталья Корницкая из Витебска. 23 сентября участники разыграют комплекты наград в гонке преследования. Первый старт намечен на 9:45, начинают женщины.