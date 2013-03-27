Институт журналистики приглашает журналистов и студентов на переподготовку по специальности “Спортивная журналистика”

УВО Белорусский государственный университет, Институт журналистики, Факультет повышения квалификации и переподготовки приглашает журналистов, имеющих профильное высшее журналистское образование, и студентов последних двух курсов факультетов журналистики и магистратуры высших учебных заведений на переподготовку по специальности 1-23 01 80 “Спортивная журналистика”. По окончании обучения, которое будет осуществляться по заочной форме на платной основе (срок обучения – 9 месяцев), выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования с присвоением квалификации «Спортивный журналист».

Развитию физического воспитания и спорта уделяется значительная роль в белорусском обществе. В стране функционирует около 26 000 спортивных сооружений, число работников отрасли составляет более 25 000 человек, физической культурой и спортом регулярно занимаются 16 процентов от общей численности населения республики. Спорт важен для здоровья нации, для повышения престижа нашей страны, как в глобальном контексте, так и на мировой спортивной арене. Согласно Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы «развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа Республики Беларусь»

Для развития отрасли большое значение имеет качественная информация, аналитика, как о соревнованиях, подготовке спортсменов, тренерских методиках, так и спортивной медицине и науке. Массовая и специализированная информация необходимы как спортсменам, спортивным функционерам, так и жителям республики, для которых важен здоровый образ жизни. Поднятие престижа нашей страны как спортивного государства требует адекватного внимания к проблеме подготовки спортивных журналистов.

На настоятельную необходимость подготовки специалистов по спортивной журналистики указывают поручение Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 05/50 о принятии в ближайшее время необходимых решений и создании условий для подготовки и переподготовки специалистов по спортивной журналистике и письмо Министерства образования Республики Беларусь от 14 ноября 2012 г. № 09-07/п-813/1.

Переподготовка спортивных журналистов является актуальным направлением на рынке образовательных услуг и ведется в ведущих университетах мира. Открыта переподготовка в университетах России (в том числе – в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова), Испании, США и других странах

Для подготовки качественных материалов СМИ о спорте, в особенности аналитических жанров, журналисты должны обладать специальными профессиональными и квалификационными знаниями. Предлагаемая образовательная программа «Спортивная журналистика» предусматривает переподготовку специалистов в области спортивной журналистики, а также использование в учебном процессе значительного объема специальных профессиональных и квалификационных знаний. Значительное место в программе переподготовки занимают дисциплины специальности, связанные с технологиями создания современных спортивных проектов, развитием и совершенствованием мастерства спортивного журналиста, спортивным арбитражем, техникой и культурой речи спортивного журналиста. Кроме того, программа включает изучение основ государственной политики и управления в области физической культуры и спорта, международного и национального спортивного права, спортивной этики, межкультурной коммуникации и др.

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