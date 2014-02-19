Индорхоккей: спорт, завоевывающий популярность в Беларуси

Алиса Дударева, корреспондент СТВ:

В хоккей играют настоящие мужчины, но не всегда на льду и на коньках!

Индорхоккей - разновидность хоккея, в который летом играют на траве, а зимой игровое поле размещается в спортивном зале. Вид спорта малоизвестный, но не молодой. 40 лет назад в индорхоккей впервые сыграли немецкие спортсмены и по праву стали законодателями моды в этой спортивной дисциплине.

Гонзалес Невадо, олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею на траве:

У нас в Германии с октября по февраль мы тренируемся в залах, потому что это самый холодный период. Я предпочитаю индорхоккей, он развивает другие навыки.



От классического хоккея на льду индорхоккей отличают причудливые клюшки не больше метра в длину, которые не дают возможности спортсменам играть в полный рост- это непременно связанно с основным правилом игры: поднимать мяч с пола при передаче нельзя!



Вместо привычной шайбы в индорхоккее играют небольшим мячом весом менее ста граммов, который при плотном ударе развивает скорость более ста километром в час. Сочетание этих характеристик дает право называть его малым пушечным ядром.



Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск», мастер спорта международного класса по хоккею на траве:

Впервые мы начали выступать в 1994 году. Здесь нет ударов, нет подъема мяча, поле должно быть идеально ровным. Очень демократичный вид спорта, нет силовой борьбы.



По количеству игроков на поле индорхоккей ближе к классическому хоккею и мини-футболу. На поел выходит команда из 4 игроков и вратаря. Индорхоккей – динамичный вид спорта, где думать и действовать нужно очень быстро, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Кирилл Лущик, основной вратарь ХК «Минск»:

Меня привлекает скорость игры, мужской вид спорта. Очень интересно. В любом случае, заниматься спортом полезно, поэтому приглашаем всех играть в хоккей на траве.

