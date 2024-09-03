Илья Валевский не сумел выйти в четвертьфинал ЧМ по борьбе U20

Илья Валевский не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Турнир проходит в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладатель бронзы континентального форума удачно стартовал, отправив отдыхать представителя Казахстана Дурсунова – 11:1. А вот с россиянином Беслекоевым не задалось. Оппонент победил – 4:1. Теперь дальнейшая судьба Валевского не в его руках. Только если обидчик сумеет добраться до финала, наш атлет получит право на утешение.