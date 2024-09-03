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Илья Валевский не сумел выйти в четвертьфинал ЧМ по борьбе U20

03 сентября 2024 14:06
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Илья Валевский не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Турнир проходит в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Валевский не сумел выйти в четвертьфинал ЧМ по борьбе U20-1

Обладатель бронзы континентального форума удачно стартовал, отправив отдыхать представителя Казахстана Дурсунова – 11:1. А вот с россиянином Беслекоевым не задалось. Оппонент победил – 4:1. Теперь дальнейшая судьба Валевского не в его руках. Только если обидчик сумеет добраться до финала, наш атлет получит право на утешение.

# Борьба

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