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II Игры стран СНГ. Белорусские лучники взяли серебро в финале, уступив российским спортсменам

09 августа 2023 10:51
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Новости Беларуси. В командных турнирах среди мужчин и женщин, а также смешанных парах наши лучники взяли серебряные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Игры стран СНГ. Белорусские лучники взяли серебро в финале, уступив российским спортсменам-1

В решающих поединках белорусы сошлись с сильнейшими россиянами. В матче за чемпионский титул у мужчин гости с результатом 6:0 выиграли у белорусской команды в составе Станислава Барлюгова, Тимофея Прилепова и Антона Тереты. Нацелены на высокий результат были и белоруски, однако россиянки оказали сильное сопротивление. Они позволили хозяйкам взять только одно очко.

II Игры стран СНГ. Белорусские лучники взяли серебро в финале, уступив российским спортсменам-4

Светлана Гомбоева, участница II Игр стран СНГ (Россия):
На протяжении уже нескольких лет в очень теплых отношениях с командой Беларуси. Уже не раз встречались в золотых финалах. И все время это большой вопрос, кто же победит. Сегодня нам удалось одержать победу, я очень рада. Благодарю моих девочек за такую сплоченную команду.

II Игры стран СНГ. Белорусские лучники взяли серебро в финале, уступив российским спортсменам-7

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:
Поддерживают нас болельщики, активно сегодня участвуют в этой поддержке. Кричат: «Беларусь, вперед!» Это очень заряжает на борьбу. И это видно по эмоциям ребят. Они с таким воодушевлением выходят на рубеж, чтобы попасть в эту «десятку». Конечно же, это помогает. Только дает еще дополнительные силы для дальнейшей борьбы.

II Игры стран СНГ. Белорусские лучники взяли серебро в финале, уступив российским спортсменам-10

В финале смешанных пар россияне также оказались сильнее белорусов Александры Стрелец и Антона Терета.

# Игры стран СНГ # Екатерина Тимофеева # Фотофакт

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