«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею

Новости Беларуси. На льду – Беларусь. Именно так скандировали 31 марта трибуны «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уже в 11-й раз проходят республиканские соревнования по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Свои клюшки скрестили команды Президента и Брестской области. Накануне эти же ледовые дружины встречались в Барановичах.

Андрей Михалев, нападающий команды Президента Беларуси:

Сделали работу над ошибками, поэтому мы вели там 6:0. Немножко расслабились и нам забили голы, поэтому не хотим это повторить.

Александр Запольский, нападающий команды Брестской области:

Играют хорошие мастера высочайшего уровня против нас. Очень тяжело, создали несколько неплохих моментов сами, но, к сожалению, не забили.

На перерыв после первого периода команды ушли со счетом 4:0 в пользу игроков президенсткой дружины. Гости из города над Бугом так и не смогли перехватить победную инициативу. Герой матча голкипер команды главы государства – Сергей Шабанов успешно держал ворота даже при атаке трёх брестских нападающих.