«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею

Новости Беларуси. На льду – Беларусь. Именно так скандировали 31 марта трибуны «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На льду – Беларусь. Именно так скандировали 31 марта трибуны «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране уже в 11-й раз проходят республиканские соревнования по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Свои клюшки скрестили команды Президента и Брестской области. Накануне эти же ледовые дружины встречались в Барановичах.
Андрей Михалев, нападающий команды Президента Беларуси:
Сделали работу над ошибками, поэтому мы вели там 6:0. Немножко расслабились и нам забили голы, поэтому не хотим это повторить.
Александр Запольский, нападающий команды Брестской области:
Играют хорошие мастера высочайшего уровня против нас. Очень тяжело, создали несколько неплохих моментов сами, но, к сожалению, не забили.
На перерыв после первого периода команды ушли со счетом 4:0 в пользу игроков президенсткой дружины. Гости из города над Бугом так и не смогли перехватить победную инициативу. Герой матча голкипер команды главы государства – Сергей Шабанов успешно держал ворота даже при атаке трёх брестских нападающих.
А вот в команде Брестской области на высоте был её капитан. Два гола в ворота соперника он отправил в течение 40 секунд во втором периоде. Но на итог встречи это не повлияло. Счет 9:4 в пользу хозяев льда. Три голевые передачи на счету Александра Лукашенко.