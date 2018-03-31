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«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею

31 марта 2018 13:54
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Новости Беларуси. На льду – Беларусь. Именно так скандировали 31 марта трибуны «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-1

В стране уже в 11-й раз проходят республиканские соревнования по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Свои клюшки скрестили команды Президента и Брестской области. Накануне эти же ледовые дружины встречались в Барановичах.

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-4

Андрей Михалев, нападающий команды Президента Беларуси:
Сделали работу над ошибками, поэтому мы вели там 6:0. Немножко расслабились и нам забили голы, поэтому не хотим это повторить.

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-7

Александр Запольский, нападающий команды Брестской области:
Играют хорошие мастера высочайшего уровня против нас. Очень тяжело, создали несколько неплохих моментов сами, но, к сожалению, не забили.

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-10

На перерыв после первого периода команды ушли со счетом 4:0 в пользу игроков президенсткой дружины. Гости из города над Бугом так и не смогли перехватить победную инициативу. Герой матча голкипер команды главы государства – Сергей Шабанов успешно держал ворота даже при атаке трёх брестских нападающих.

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-13

А вот в команде Брестской области на высоте был её капитан. Два гола в ворота соперника он отправил в течение 40 секунд во втором периоде. Но на итог встречи это не повлияло. Счет 9:4 в пользу хозяев льда. Три голевые передачи на счету Александра Лукашенко.

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-16

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-18

«Играют мастера высочайшего уровня». Команда Президента победила брестчан на XI Республиканских соревнованиях по хоккею-20

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Андрей Михалев # Александр Запольский

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