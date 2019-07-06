«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ

Новости Беларуси. Субботнюю программу 14-го тура Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига» открыл матч двух команд из нижней части таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичный РЦОР-БГУ принимал гродненский «Неман». Уже в первом тайме гости сделали счет разгромным. На 10-й минуте ворота хозяев распечатал Глеб Рассадкин. Буквально через пять минут его поддержал Максим Яблонский. На исходе получаса игры «студенты» получили третий мяч и снова от Рассадкина. Четвертую пробоину сопернику в дополнительное время к первому тайму оформил Алексей Легчилин.

4:0 в пользу «Немана» после первых 45 минут встречи, но РЦОР не сдался и во втором тайме два мяча смог отыграть. Дубль на свой счет записал Сверепо. «Неман» победил 4:2.