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«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ

06 июля 2019 18:14
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Новости Беларуси. Субботнюю программу 14-го тура Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига» открыл матч двух команд из нижней части таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ-1

Столичный РЦОР-БГУ принимал гродненский «Неман». Уже в первом тайме гости сделали счет разгромным. На 10-й минуте ворота хозяев распечатал Глеб Рассадкин. Буквально через пять минут его поддержал Максим Яблонский. На исходе получаса игры «студенты» получили третий мяч и снова от Рассадкина. Четвертую пробоину сопернику в дополнительное время к первому тайму оформил Алексей Легчилин.

«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ-4

4:0 в пользу «Немана» после первых 45 минут встречи, но РЦОР не сдался и во втором тайме два мяча смог отыграть. Дубль на свой счет записал Сверепо. «Неман» победил 4:2.

«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ-7

Гиорги Кантария, защитник ФК «Неман»:
Мы очень рады, что подряд второй раз выиграли после пяти поражений. Постараемся еще набрать очки, для нас это очень важно. Они хотят выиграть, потому что молодые и хотят чего-то добиться в карьере. Игра была очень тяжелая, но мы ожидали этого.

«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ-10

# Футбол Беларуси # Гиорги Кантария # Фотофакт

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