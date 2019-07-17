Игорь Петришенко: II Европейские игры проведены на высоком организационном уровне

Новости Беларуси. II Европейские игры проведены на высоком организационном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, такую оценку организации мультиспортивного форума дали международные эксперты, спортсмены и тренеры.

Всего разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта около 4 тысяч атлетов из 50 стран. Белорусская сборная получила 69 наград. За самым крупным успехом наших атлетов следило небывалое число зрителей. На соревнования Игр было продано свыше 200 тысяч билетов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

50 стран, которые прислали свои команды, мы обеспечили их всем необходимым: комфортными условиями проживания, хорошим питанием. Получили только положительные отзывы.

К примеру, организация питания – для нас это была совершенно новая задача, с которой мы успешно справились, и очень по душе пришлась наша белорусская кухня. Мы вынуждены были по ходу увеличивать меню белорусской кухни, чтобы охватить всех желающих.