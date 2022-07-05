Художественная гимнастика. Алина Горносько завоевала 4 золота на международном турнире в Греции

Традиционно сильно выступила Алина Горносько. Наша спортсменка взяла сразу четыре золота. Ей не было равных в многоборье, а также по итогам композиций с лентой, мячом и булавами. Также она удостоилась бронзы за упражнения с мячом. Презентабельно смотрелась и Яна Стрига. В активе девушки четыре серебряные награды. Не остались без пьедесталов и юниорки. Призы взяли Алина Речкина и Дарья Ткачева. Общий цифровой итог поездки в Испанию – девять золотых медалей, шесть серебряных и три бронзовые.