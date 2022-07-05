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Художественная гимнастика. Алина Горносько завоевала 4 золота на международном турнире в Греции

05 июля 2022 14:21
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Новости Беларуси. Россыпь наград выиграли белорусские грации на международном турнире по художественной гимнастике, который завершился в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Художественная гимнастика. Алина Горносько завоевала 4 золота на международном турнире в Греции-1

Традиционно сильно выступила Алина Горносько. Наша спортсменка взяла сразу четыре золота. Ей не было равных в многоборье, а также по итогам композиций с лентой, мячом и булавами. Также она удостоилась бронзы за упражнения с мячом. Презентабельно смотрелась и Яна Стрига. В активе девушки четыре серебряные награды. Не остались без пьедесталов и юниорки. Призы взяли Алина Речкина и Дарья Ткачева. Общий цифровой итог поездки в Испанию – девять золотых медалей, шесть серебряных и три бронзовые.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Яна Стрига # Алина Речкина # Дарья Ткачева # Фотофакт

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