Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы
Новости Беларуси. Национальная команда по фехтованию на колясках собралась на учебно-тренировочный сбор в Минске и готовится к единственному международному турниру перед главными играми четырехлетия – чемпионату Европы, который стартует в мае в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Олимпийские лицензии фехтовальщики получат согласно позициям в международном рейтинге. И хотя все пятеро белорусов входят в топ-10, важно набрать максимум квалификационных баллов и успешно выступить на первенстве.
Сергей Красневский, старший тренер национальной команды Беларуси по инваспорту:
Хотим выступить достойно, завоевав медали как в рапире, так и в шпаге, даже и в сабле. Планируем две-три медали. У нас есть еще подрастающая молодежь, которая нас радует: они показали себя уже в международных соревнованиях, у нас есть на них большие надежды и планы. У них будет в июле чемпионат мира U-23, и мы хотим вывести четырех человек, которые должны тоже там себя показать.
Напомним, что в Пекине в 2008-м у белорусов было серебро. Его исполнителем стал Николай Безъязычный. В Рио параолимпийское золото завоевал Андрей Праневич. Оба спортсмена являются воспитанниками заслуженного тренера Беларуси Семена Сущина.