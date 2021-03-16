Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы

Сергей Красневский, старший тренер национальной команды Беларуси по инваспорту:

Хотим выступить достойно, завоевав медали как в рапире, так и в шпаге, даже и в сабле. Планируем две-три медали. У нас есть еще подрастающая молодежь, которая нас радует: они показали себя уже в международных соревнованиях, у нас есть на них большие надежды и планы. У них будет в июле чемпионат мира U-23, и мы хотим вывести четырех человек, которые должны тоже там себя показать.