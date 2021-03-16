Прямой эфир

Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы

16 марта 2021 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальная команда по фехтованию на колясках собралась на учебно-тренировочный сбор в Минске и готовится к единственному международному турниру перед главными играми четырехлетия – чемпионату Европы, который стартует в мае в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы-1

Олимпийские лицензии фехтовальщики получат согласно позициям в международном рейтинге. И хотя все пятеро белорусов входят в топ-10, важно набрать максимум квалификационных баллов и успешно выступить на первенстве.

Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы-4

Сергей Красневский, старший тренер национальной команды Беларуси по инваспорту:
Хотим выступить достойно, завоевав медали как в рапире, так и в шпаге, даже и в сабле. Планируем две-три медали. У нас есть еще подрастающая молодежь, которая нас радует: они показали себя уже в международных соревнованиях, у нас есть на них большие надежды и планы. У них будет в июле чемпионат мира U-23, и мы хотим вывести четырех человек, которые должны тоже там себя показать.

Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы-7

Напомним, что в Пекине в 2008-м у белорусов было серебро. Его исполнителем стал Николай Безъязычный. В Рио параолимпийское золото завоевал Андрей Праневич. Оба спортсмена являются воспитанниками заслуженного тренера Беларуси Семена Сущина.

# Фехтование # Сергей Красневский # Николай Безъязычный # Андрей Праневич # Семен Сущин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли Суперкубок Беларуси
16 марта 2021 15:18

Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли Суперкубок Беларуси

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»
16 марта 2021 14:34

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»

Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная
16 марта 2021 13:41

Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная