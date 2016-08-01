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«Хотел бы более агрессивный хоккей видеть»: Михаил Захаров по итогам матча Кубка Салея 31 июля

01 августа 2016 10:07
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Новости Беларуси. Центральный матч второго тура хоккейного Кубка Салея был сыгран в Молодечно, где фарм-клуб КХЛовского «Динамо» принимал чемпиона Беларуси – минскую «Юность».

Любопытно, что в прошлом году эти команды добрались до финала Кубка. Их дуэль получилась не слишком динамичной, виной чему, пожалуй, не лучшие кондиции игроков, всего месяц назад вышедших из отпусков.

Дебют остался за гостями – в первом периоде дубль оформил Парфеевец. Зубры одну шайбу отквитали, но больше забросить не смогли, сообщили в программе СТВ-спорт.  

А вот минчане под занавес встречи еще раз поразили цель. Отличился финский новичок клуба Ниинимяки. 3:1 – победа «Юности», которая нынче не только борется за кубок, но и ведет подготовку к скорому старту в Лиге чемпионов.

В других матчах второго тура «Металлург» добился важной победы над «Шахтером», «Брест» по буллитам одолел «Витебск», а «Лида» была сильнее «Могилева». 

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров

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