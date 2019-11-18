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Хорошо настроились, но чего-то не хватило. «Цмоки» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ

18 ноября 2019 19:37
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» по-прежнему не знают радости побед в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 ноября подопечные Ростислава Вергуна дома встречались с самым восточным участника турнира «Енисеем». В первой четверти гости вырвались вперед, однако в двух следующих периодах сильнее были белорусы. С преимуществом в 11 очков «Цмоки» начали четвертую 10-минутку, и первую ее половину разницу удерживали. Однако последние 5 минут матча «драконам» очевидно не удались: сначала «Енисей» сравнял счет, а затем вышел вперед. Итоговые цифры – 83:80 в пользу россиян.

Хорошо настроились, но чего-то не хватило. «Цмоки» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ-1

Для «Цмоков» это уже шестое поражение в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. Лучшим в белорусском клубе стал Максим Салаш, в его активе 20 очков.

Хорошо настроились, но чего-то не хватило. «Цмоки» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ-4

Максим Салаш, форвард БК «Цмоки-Минск»:
Мы контролировали почти всю игру за исключением последних 4-5 минут. Не хватило, может, где-то силы или опыта закончить эту игру, довести до конца дело.

Конечно, очень ждем первую победу в ВТБ. И сегодня был хороший шанс. Вышли заряженными, очень хорошо настроились, но чего-то не хватило в концовке.

Хорошо настроились, но чего-то не хватило. «Цмоки» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ-7

Следующая попытка «Цмоков» одержать первую победу в Единой лиге ВТБ будет в воскресенье, 24 ноября, в матче против «Химок». Однако до этого в расписании «драконов» есть еще и встреча в рамках Кубка ФИБА. 20 ноября белорусы сыграют против украинского «Дняпро».

# Баскетбол # Максим Салаш # Фотофакт

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