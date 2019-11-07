«Хорошие зрелищные бои». Что говорят зрители полуфиналов ЧЕ по муай-тай в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Европы по муай-тай. 7 ноября третий соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока он отмечен самой насыщенной программой: 55 поединков на двух рингах. Как успехи у белорусских бойцов? И на что рассчитывать болельщикам в этот вечер? Спросим у нашего Дмитрия Бояровича. Подробности – в видеоматериале.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Поединки проходят параллельно но двух рингах. Сейчас в основном сражаются юниоры (14-17 лет). Примерно половина боев – 26 – с участием белорусских спортсменов. Беларусь заявила на чемпионат Европы 90 спортсменов. Это лучшие из лучших – Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Елена Лешкевич.

Илье Сырыцкому 15 лет, и он только что выиграл свой поединок.

Илья Сырыцкий, боец муай-тай:

Соперник хороший, немножко слабее физически, но самое главное, что у него есть характер, в спорте это просто необходимо, то есть он сражался до конца, и я это чувствовал. Самое сложное – чуть-чуть был подзажат, надо расслабиться. Смотрят все родные, близкие, у себя на родине, это должно придавать больше энергии. Думаю, в финале я покажу себя с лучшей стороны, и их поддержка мне очень сильно поможет.

Чемпионат Европы проводится по любительскому муай-тай. Здесь правила более щадящие, чем в профессиональном: у бойцов есть защитная экипировка, а бой состоит из трех, а не пяти раундов по три минуты каждый. Также запрещено душить, бить головой, ударять в пах и добивать потерпевшего поражение соперника.

Сетка соревнований определяется слепой жеребьевкой, то есть соперниками могут быть любые спортсмены из одной категории. У бойцов нет права на поражение. Как правило, чтобы взять медаль, нужно одержать победу в четырех-пяти поединках.

Болеем за наших, конечно, за Беларусь. Пришли молодое поколение познакомить с таким замечательным видом спорта, ну и отдохнуть в выходной день.

Хорошие зрелищные бои, спасибо за гостеприимство городу Минску. Очень приятно быть на соревнованиях такого уровня. Беларусь всегда была на уровне хорошем. Сейчас и мы подтянулись. Есть конкуренция, готовимся к финальным боям.

Мы приехали из города Белоозерска. Мои сыновья занимаются тайским боксом. Побольше бы таких мероприятий. Мы были также на чемпионате мира и не могли обойти своим вниманием эти соревнования.

В Минск приехали очень сильные спортсмены. В каждой весовой категории – победитель или призер чемпионатов мира или континентальных форумов. Белорусы ставят задачу занять первое общекомандное место.