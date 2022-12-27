Хоккей. «Шахтёр» разгромил «Динамо-Молодечно» в экстралиге со счётом 3:0

Новости Беларуси. Матч «Динамо-Молодечно» – «Шахтер» ознаменован выдающимся для хоккейного чемпионата Беларуси достижением. Нападающий «Шахтера» Александр Жидких провел тысячный матч в экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, Жидких дебютировал в белорусском чемпионате 22 года назад – тогда он выступал за команду «Шинник». Нападающий «Шахтера» на этот матч даже поменял игровой номер. На его джерси и шлеме цифра 1000. В этом особенном поединке горняки одержали победу – 3:0.

А в Орше местный «Локомотив» проиграл «Гомелю» – 0:5.