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  • Хоккей. Минская «Юность» и солигорcкий «Шахтер» лидируют в своих группах по итогам 2-го тура предварительного этапа Кубка Беларуси

Хоккей. Минская «Юность» и солигорcкий «Шахтер» лидируют в своих группах по итогам 2-го тура предварительного этапа Кубка Беларуси

23 августа 2010 14:31
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Столичная дружина уверенно переиграла «Гомель» со счетом 5:2.

Поединок изобиловал удалениями. Правда, при этом соперники раз за разом создавали опасные моменты у ворот друг друга. Своими шансами лучше распорядились представители «Юности». Победа над «Гомелем» значительно упростила минчанам путь в финал.

«Шахтер» также не испытал особых проблем в очередном матче. Горняки на классе переиграли могилевское «Химволокно» — 4:2. Успех солигорцев предопределила удачная игра в большинстве. Хозяева реализовали 3 из 6 удалений. Отметим, что для того, чтобы сыграть в главной дуэли, необходимо занять первое место в группе.

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