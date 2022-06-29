Хоккей. Белорусский «Персей» уступил в полуфинале турнира КХЛ 3х3

Новости Беларуси. Белорусская команда «Персей» провела полуфинальный поединок турнира КХЛ 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках – одна из сильнейших дружин соревнований «Орион».

Ранее в рамках турнира дружины уже встречались. Тогда победу со счетом 5:3 одержали белорусы. В этот раз не получилось. В серии послематчевых буллитов наши парни уступили. Отметим, по итогам регулярного чемпионата «Персей» финишировал первым. А Виталий Пинчук возглавляет снайперскую гонку турнира.