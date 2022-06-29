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Хоккей. Белорусский «Персей» уступил в полуфинале турнира КХЛ 3х3

29 июня 2022 17:52
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Новости Беларуси. Белорусская команда «Персей» провела полуфинальный поединок турнира КХЛ 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках – одна из сильнейших дружин соревнований «Орион».  

Хоккей. Белорусский «Персей» уступил в полуфинале турнира КХЛ 3х3-1

Ранее в рамках турнира дружины уже встречались. Тогда победу со счетом 5:3 одержали белорусы. В этот раз не получилось. В серии послематчевых буллитов наши парни уступили. Отметим, по итогам регулярного чемпионата «Персей» финишировал первым. А Виталий Пинчук возглавляет снайперскую гонку турнира.  

Хоккей. Белорусский «Персей» уступил в полуфинале турнира КХЛ 3х3-4

Континентальная хоккейная лига впервые проводит турнир по хоккею в подобном формате. Завершится он уже 30 июня. Всего на соревнованиях было заявлено 68 игроков в составе 8 команд, которые получили названия созвездий.  

# Хоккей # Виталий Пинчук # Фотофакт

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