Хоккеисты «Юности» уступили «Славутичу» в матче ЧБ

В рамках регулярного чемпионата белорусской экстралиги состоялись три поединка. В Гродно местный клуб одержал победу наш «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу предугадать викторию было сложно, так как вначале борьба была равной. А затем первую шайбу оформил солигорский игрок. Однако хозяева быстро ответили на вызов. Как итог «Неман» оказался сильнее – 2:1. А вот у столичного клуба «Юность» обидное поражение. Красно-белые не сумели вырваться вперед в матче со «Славутичем». Счет 1:2. Что касается «Бреста», то там виктория над «Локомотивом».