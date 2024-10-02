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Хоккеисты «Юности» уступили «Славутичу» в матче ЧБ

02 октября 2024 10:51
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В рамках регулярного чемпионата белорусской экстралиги состоялись три поединка. В Гродно местный клуб одержал победу наш «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сразу предугадать викторию было сложно, так как вначале борьба была равной. А затем первую шайбу оформил солигорский игрок. Однако хозяева быстро ответили на вызов. Как итог «Неман» оказался сильнее – 2:1. А вот у столичного клуба «Юность» обидное поражение. Красно-белые не сумели вырваться вперед в матче со «Славутичем». Счет 1:2. Что касается «Бреста», то там виктория над «Локомотивом».

# Хоккей

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