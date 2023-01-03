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Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ

03 января 2023 12:37
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Минское хоккейное «Динамо» наконец-то рассталось с серией неудач в Континентальной хоккейной лиге. Белорусы вновь познали радость победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ-1

«Зубры» на выезде нанесли поражение хабаровскому «Амуру». Финальный счет – 4:1. Несмотря на значительную разницу в шайбах, на площадке в основном была равная борьба. Все решилось в последнем периоде. «Динамо» прибавило в движении, и голы пошли. Таким образом, «зубры» прервали серию из восьми неудач кряду.

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# Хоккей # Фотофакт

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