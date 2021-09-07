Хоккеист Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда»

Новости Белдаруси. Белорусский нападающий Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда одновременно выступает в двух лигах: Эрсте Лиге и внутреннем чемпионате.

Летом 2021-го 34-летний игрок пополнил состав «Шахтера», проведя за «горняков» семь матчей в Кубке Салея. В его активе четыре шайбы и один ассист. Ранее в карьере Костицын выступал за «Братиславу Кэпиталз», минское «Динамо», «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард», «Нэшвилл» и «Монреаль». В Беларуси форвард также успел поиграть за «Юность» и «Гомель».