Прямой эфир

Хоккеист Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда»

07 сентября 2021 21:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Белдаруси. Белорусский нападающий Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда одновременно выступает в двух лигах: Эрсте Лиге и внутреннем чемпионате.

Хоккеист Сергей Костицын подписал контракт с румынским клубом «Чиксереда»-1

Летом 2021-го 34-летний игрок пополнил состав «Шахтера», проведя за «горняков» семь матчей в Кубке Салея. В его активе четыре шайбы и один ассист. Ранее в карьере Костицын выступал за «Братиславу Кэпиталз», минское «Динамо», «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард», «Нэшвилл» и «Монреаль». В Беларуси форвард также успел поиграть за «Юность» и «Гомель».

# Хоккей # Сергей Костицын # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей
07 сентября 2021 20:56

Игры СНГ. В шестой день соревнований белорусские самбисты выиграли семь медалей

Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате мира по гребле среди юниоров и молодёжи
07 сентября 2021 20:29

Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате мира по гребле среди юниоров и молодёжи

ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла команде Словении
07 сентября 2021 13:20

ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла команде Словении