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Хоккеист Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минским «Динамо»

13 июля 2022 18:44
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Новости Беларуси. Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минским «Динамо». Очередной чемпионат КХЛ станет для защитника уже 7-м в составе «зубров».

Хоккеист Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минским «Динамо»-1

В прошлом сезоне Коробов провел 45 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности 0. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Салават Юлаев», «Спартак», «Торпедо», «Амур» и «Атлант». Есть у Дмитрия Коробова и НХЛовский опыт. Он сыграл в составе «Тампы» 3 матча. В АХЛ за «Сиракьюз Кранч» белорусский защитник провел 153 игры.

# Хоккей # Дмитрий Коробов # Фотофакт

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