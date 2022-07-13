Хоккеист Дмитрий Коробов подписал новый контракт с минским «Динамо»

В прошлом сезоне Коробов провел 45 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности 0. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Салават Юлаев», «Спартак», «Торпедо», «Амур» и «Атлант». Есть у Дмитрия Коробова и НХЛовский опыт. Он сыграл в составе «Тампы» 3 матча. В АХЛ за «Сиракьюз Кранч» белорусский защитник провел 153 игры.