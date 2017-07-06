«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске

Новости Беларуси. Белорусская федерация баскетбола ищет бриллиант негранененный среди десятилетних мальчишек и девчонок. В столице открылся четырехдневный кэмп, где ведущие специалисты преподают юным почитателям баскетбола азы и делятся секретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две тренировки – утренняя и вечерняя: именно с этого кэмпа большой баскетбол откроет свои широкие и высокие двери юным ребятам, для которых Национальная сборная, Олимпиада и лига НБА – пока только мечта.

Марк Синицкий – один из пятидесяти приглашенных на кэмп. Возможно, через 10 лет это мальчик будет в одном шаге от своей детской мечты.

Марк Синицкий, участник кэмпа (Гродно):

Много смотрю, люблю НБА. Мой любимый игрок из NBA – это Стеф Карри. Я хочу попасть в национальную команду, чтобы участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг. Среди специалистов, которые точно знают, что здесь спрятан бриллиант неграненый, и главный тренер мужской сборной Беларуси Александр Крутиков, он тоже мечтает.

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Для меня пока они все равны, поэтому каждый имеет час. Если хотя бы часть этих ребят не бросят баскетбол. будут заниматься, обязательно кто-то из них должен пробиться выше. В программе первого дня значится игровая просмотровая тренировка, где оценивается уровень подготовки каждого участника.А они собраны со всей страны.