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«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве

27 сентября 2020 19:22
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси хоккей на траве развивают всего девять спортивных учреждений, в которых занимаются всего 930 ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специализированных площадок на всю страну тоже девять.

Для сравнения: у фаворитов в этом виде спорта – голландцев – около 300 игровых полей, на которых занимаются приблизительно 200 тысяч ребят.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-1

Тренировка начинается в 17 часов. У девочек сегодня первая, а у Натальи Ивановны уже третья за день.

В других видах спорта тренеры начальной подготовки могут позволить себе ждать ребят в залах, а вот в хоккее на траве, если хочешь, чтобы дети занимались, надо их собирать по городу каждый день.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-4

О личном и спортивном. По дороге не только теория устно, но и о прекрасном.

Клюшка что должна делать? Играть. А что еще?
Забивать голы.
Совершенно верно.
На какой цвет девочки переходят дорогу?
Зеленый.
А мальчики?
Зеленый.
Правильно. Пошли тихонечко, все вместе. Посмотрите, как осенью красиво. Вот еще дерево начинает желтеть.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-7

Пока одни идут на тренировку длинной дорогой, другие только собираются. Семью Гаевских Бог одарил исключительно девочками. Папин хоккейный шлем дочери не делят, но примеряют регулярно. Экс-игрок минской «Юности» мечтал свой единственный сохранившийся атрибут спортивного прошлого передать по наследству. В этой семье спорт – это жизнь, но школьные уроки никто не отменял.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-10

Что самое главное в жизни? Осанка!
А в спорте что самое главное?
Держать осанку.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-13

Альбина и Аделина косвенно все же пошли по стопам отца: обе девочки занимаются хоккем, но на траве. 

Семья открыла этот вид спорта в 2017 году.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-16

Владимир Гаевский:
В 2017 пришли на чемпионат Европы по индорхоккею с супругой. Посмотрели, что довольно активная, быстрая игра, приходится проявлять себя и в ловкости, и в быстроте мышления. Подошли. Сразу же как-то расположили преподаватели, тренеры к тому, что они готовы работать с любым человеком.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-19

Мария Гаевская:
Я сразу как-то испугалась, думаю: тоже не слышала.

Мы ехали как-то на свадьбу, и как раз проходил чемпионат Европы по хоккею на траве, по индорхоккею. И выходят такие девчонки с сумками. Что меня удивило, они были настолько стройные, все блондинки. Вот это, думаю, меня устраивает.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-22

Эта маленькая, но уютная квартира буквально дышит хоккеем.

И 10, и 20 лет назад выглядело все так же, как и сегодня. Только вот теперь привлечь современных детей в спортивную секцию стало в разы тяжелее, а тем более такого непопулярного в Беларуси вида, как хоккей на траве. Тут тренер селекционер. И «вербовщик», и педагог, и психолог, и нянька.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-25

Наталья Алексеюк, тренер-преподаватель СДЮШОР ХК «Минск»:
У детей очень много соблазнов: танцы, гимнастика, теннис. И у всех все очень на профессиональной основе, а наш хоккей на траве как будто никто и не знает. Завлекаем мы бесплатными занятиями, завлекаем тем, что ездим на соревнования бесплатно, все новенькие. Такое очень редко бывает, но я раздала перед этим 150 рекламок, чтобы дети пришли на хоккей. Из 150 пришли семь.

Клюшку, как чехол и щитки, надо заслужить. У кого не получается, то вы должны просто знать, что это сегодня не получается. Завтра все получится. Самое главное, чтобы дети просто научились работать. Не научатся работать – ничего не будет. Все таланты пропадают, если человек не умеет работать.

Проблем очень много. Прежде всего это зал. Очень не любят, когда мы приходим сюда и красивый пол портим. Хотелось бы, чтобы это было на государственной основе, чтобы школы хотели давать нам в аренду зал. Не только мы бедствуем с залом. Волейбол, баскетбол.

Тренер должен быть другом, наставником, кнутом.

Сестрички Альбина и Аделина на первых ролях, у них за плечами год тренировок. Они знают, чего хотят.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-28

Я хочу быть полузащитником и попасть на Олимпийские игры и выиграть кубок. Я буду играть только за команду Беларуси.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-31

Я хочу стать хоккеистом, как папа и Наталья Ивановна. Беларусь – чемпион!

Вполне возможно, что для некоторых ребят хоккей на траве станет смыслом жизни, и именно они в будущем смогут прославить родную Беларусь на Олимпийских играх. Но пока это просто игра и море детских впечатлений.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-34

Мне понравилось вот так делать и кидать друг в друга мячик.
Хочу научиться подбрасывать мячик.
Мне понравился тренер. Я хотела заниматься профессиональным хоккеем.
Я буду приходить сюда каждый день.

14-летняя Ольга Москалевич – игрок СДЮШОР клуба «Минск». Она ловко орудует клюшкой и укрощает достаточно тяжелый мяч. За ее плечами – 6-летний стаж игры в хоккей на траве. Когда-то она тоже просто пришла в зал.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-37

Ольга Москалевич, игрок СДЮШОР ХК «Минск»:
Ко мне в первый класс пришла Наталья Ивановна и она меня просто этим заинтересовала. У меня было какое-то рвение к спорту и до сих пор нравится заниматься. Хочется попасть в сборную и в 16, и в 18. Это моя мечта.

Она не единственная перспективная спортсменка, есть и еще, но все же для национальной команды этого мало.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-40

Ольга Матусевич, главный тренер СДЮШОР ХК «Минск»:
Нужно развивать в других городах, не только в хоккейном клубе «Минск», а ввести, наверное, хоккей на траве в структуру школы.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-43

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Сегодня у нас развитие хоккея на траве прогрессирует, количество занимающихся увеличилось. Недостаточно полей, но мы берем качеством. Сегодня необходим сильный наш чемпионат, сильные клубы, сильная сборная, административный ресурс и желание развития этого вида спорта. Тогда мы поставим задачу попадания на Олимпийские игры.

«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве-46

Тренировка у Натальи Ивановны подходит к концу. Сегодня был плодотворный день. Много детей пришли попробовать себя в хоккее, но жаль, что из них останутся единицы. А ведь чтобы претендовать белорусам на первые позиции в мире, хоккеем на траве должны заниматься в нашей стране не менее 2 тысяч школьников.

# Хоккей Беларуси # Владимир Гаевский # Мария Гаевская # Наталья Алексеюк # Ольга Москалевич # Александр Екименко # Фотофакт

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