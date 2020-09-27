«Хочу попасть в сборную, это моя мечта». Юные белорусы рассказывают, зачем занимаются хоккем на траве

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси хоккей на траве развивают всего девять спортивных учреждений, в которых занимаются всего 930 ребят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специализированных площадок на всю страну тоже девять. Для сравнения: у фаворитов в этом виде спорта – голландцев – около 300 игровых полей, на которых занимаются приблизительно 200 тысяч ребят.

Тренировка начинается в 17 часов. У девочек сегодня первая, а у Натальи Ивановны уже третья за день. В других видах спорта тренеры начальной подготовки могут позволить себе ждать ребят в залах, а вот в хоккее на траве, если хочешь, чтобы дети занимались, надо их собирать по городу каждый день.

О личном и спортивном. По дороге не только теория устно, но и о прекрасном. – Клюшка что должна делать? Играть. А что еще?

– Забивать голы.

– Совершенно верно.

– На какой цвет девочки переходят дорогу?

– Зеленый.

– А мальчики?

– Зеленый.

– Правильно. Пошли тихонечко, все вместе. Посмотрите, как осенью красиво. Вот еще дерево начинает желтеть.

Пока одни идут на тренировку длинной дорогой, другие только собираются. Семью Гаевских Бог одарил исключительно девочками. Папин хоккейный шлем дочери не делят, но примеряют регулярно. Экс-игрок минской «Юности» мечтал свой единственный сохранившийся атрибут спортивного прошлого передать по наследству. В этой семье спорт – это жизнь, но школьные уроки никто не отменял.

– Что самое главное в жизни? Осанка!

– А в спорте что самое главное?

– Держать осанку.

Альбина и Аделина косвенно все же пошли по стопам отца: обе девочки занимаются хоккем, но на траве. Семья открыла этот вид спорта в 2017 году.

Владимир Гаевский:

В 2017 пришли на чемпионат Европы по индорхоккею с супругой. Посмотрели, что довольно активная, быстрая игра, приходится проявлять себя и в ловкости, и в быстроте мышления. Подошли. Сразу же как-то расположили преподаватели, тренеры к тому, что они готовы работать с любым человеком.

Мария Гаевская:

Я сразу как-то испугалась, думаю: тоже не слышала. Мы ехали как-то на свадьбу, и как раз проходил чемпионат Европы по хоккею на траве, по индорхоккею. И выходят такие девчонки с сумками. Что меня удивило, они были настолько стройные, все блондинки. Вот это, думаю, меня устраивает.

Эта маленькая, но уютная квартира буквально дышит хоккеем. И 10, и 20 лет назад выглядело все так же, как и сегодня. Только вот теперь привлечь современных детей в спортивную секцию стало в разы тяжелее, а тем более такого непопулярного в Беларуси вида, как хоккей на траве. Тут тренер селекционер. И «вербовщик», и педагог, и психолог, и нянька.

Наталья Алексеюк, тренер-преподаватель СДЮШОР ХК «Минск»:

У детей очень много соблазнов: танцы, гимнастика, теннис. И у всех все очень на профессиональной основе, а наш хоккей на траве как будто никто и не знает. Завлекаем мы бесплатными занятиями, завлекаем тем, что ездим на соревнования бесплатно, все новенькие. Такое очень редко бывает, но я раздала перед этим 150 рекламок, чтобы дети пришли на хоккей. Из 150 пришли семь. Клюшку, как чехол и щитки, надо заслужить. У кого не получается, то вы должны просто знать, что это сегодня не получается. Завтра все получится. Самое главное, чтобы дети просто научились работать. Не научатся работать – ничего не будет. Все таланты пропадают, если человек не умеет работать. Проблем очень много. Прежде всего это зал. Очень не любят, когда мы приходим сюда и красивый пол портим. Хотелось бы, чтобы это было на государственной основе, чтобы школы хотели давать нам в аренду зал. Не только мы бедствуем с залом. Волейбол, баскетбол. Тренер должен быть другом, наставником, кнутом. Сестрички Альбина и Аделина на первых ролях, у них за плечами год тренировок. Они знают, чего хотят.

Я хочу быть полузащитником и попасть на Олимпийские игры и выиграть кубок. Я буду играть только за команду Беларуси.

Я хочу стать хоккеистом, как папа и Наталья Ивановна. Беларусь – чемпион! Вполне возможно, что для некоторых ребят хоккей на траве станет смыслом жизни, и именно они в будущем смогут прославить родную Беларусь на Олимпийских играх. Но пока это просто игра и море детских впечатлений.

– Мне понравилось вот так делать и кидать друг в друга мячик.

– Хочу научиться подбрасывать мячик.

– Мне понравился тренер. Я хотела заниматься профессиональным хоккеем.

– Я буду приходить сюда каждый день. 14-летняя Ольга Москалевич – игрок СДЮШОР клуба «Минск». Она ловко орудует клюшкой и укрощает достаточно тяжелый мяч. За ее плечами – 6-летний стаж игры в хоккей на траве. Когда-то она тоже просто пришла в зал.

Ольга Москалевич, игрок СДЮШОР ХК «Минск»:

Ко мне в первый класс пришла Наталья Ивановна и она меня просто этим заинтересовала. У меня было какое-то рвение к спорту и до сих пор нравится заниматься. Хочется попасть в сборную и в 16, и в 18. Это моя мечта. Она не единственная перспективная спортсменка, есть и еще, но все же для национальной команды этого мало.

Ольга Матусевич, главный тренер СДЮШОР ХК «Минск»:

Нужно развивать в других городах, не только в хоккейном клубе «Минск», а ввести, наверное, хоккей на траве в структуру школы.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Сегодня у нас развитие хоккея на траве прогрессирует, количество занимающихся увеличилось. Недостаточно полей, но мы берем качеством. Сегодня необходим сильный наш чемпионат, сильные клубы, сильная сборная, административный ресурс и желание развития этого вида спорта. Тогда мы поставим задачу попадания на Олимпийские игры.