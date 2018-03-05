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«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов?

05 марта 2018 18:45
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Новости Беларуси. В продолжение темы спорта пройдем по следам «Снежного снайпера». Прошедшие Республиканские соревнования по биатлону оживили интерес к этому спорту в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -1

По сути, сегодня биатлон – один из самых популярных видов спорта. Как следствие – бум в детских биатлонных школах.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -3

Шумно и весело. Вот так в Раубичах прошел финал «Снежного снайпера» – соревнований, которые собрали почти 40 тысяч детей. Тех, кто мечтает быть, как олимпийская четверка или лучше.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -5

А это уже Минск. Для Даши и Полины сегодня – лыжный дебют. Девочек в биатлонную школу привела мама.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -7

Ирина Казак:
Есть желание у них, поэтому надо поддерживать. Пускай тренируются. Болели на Олимпиаде за звезд наших.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -9

В этой группе – 14 ребят. Их принимают уже с 9 лет. Азам лыжной техники тренируют на такой импровизированной трассе.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -11

Экипировку в этой секции предоставляют бесплатно. По крайней мере, на первых порах. Это правило для всех школ. Регулярно и стреляют. В Раубичах. Тренировки, естественно, не прекращаются и летом.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -13

Николай Гундилович, тренер по биатлону:
Приходят круглый год: и летом, и зимой. У меня два года назад пришла девочка и сказала, что Даша скоро постареет, ей нужна будет замена. Она решила подготовиться и заменить ее в будущем.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -15

Среди тех, кто подает надежды – Ксюша и Вика. Девочки занимаются биатлоном не так долго. Но уже показывают результат. К примеру, 4 место в командной гонке, как здесь говорят, на республике.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -17

Ксения Стайнова:
Хочу получить мастера спорта, чтобы быть как Дарья Домрачева. Это мой кумир.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -19

Виктория Царюк:
Мои кумиры все девочки – Даша, Надежда, Ирина и Динара.

«Хочу быть как Дарья Домрачева»: о чём мечтает молодое поколение биатлонистов? -21

Школы по биатлону работают во всех областях страны. И они переполнены. Это вселяет уверенность: принять эстафету у нынешних чемпионов и провести свой этап не менее феерично – есть кому.

# Биатлон # Ирина Казак # Николай Гундилович # Ксения Стайнова # Виктория Царюк # Фотофакт

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