ХК «Динамо-Минск» одолел «Ак Барс» на Кубке ЛЖД и сразится за третье место

Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало первую победу на Кубке латвийских железных дорог – предсезонном хоккейном турнире с участием команд КХЛ. В первом матче, напомним, «зубры» проиграли хозяевам льда динамовцам Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После была неудача в игре с «Локомотивом», а вот 16 августа команда под руководством Горди Дуайера одолела хоккеистов казанского «Ак Барса». Причем по ходу матча минчане уступали в счете 0:2, однако благодаря дублю Ковыршина перевели игру в овертайм. Затем была серия буллитов, где точнее оказались «зубры». Итог – 3:2.

Динамо предстоит сыграть еще один матч на турнире. 17 августа минчане сразятся за третье место.