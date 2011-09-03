ХК «Динамо-Минск» готовится к новому сезону: матчи, эксперименты с составом и внезапные кадровые проблемы

Вообще, межсезонье – отличное время. Хоккея не видишь, зато находишься в приятном предвкушении. За селекционными подвигами Игоря Матушкина мы, конечно, наблюдали не без тревоги, но официальный сайт успокаивал новостями: подписаны контракты с Обшутом, Ирглом, Крайчеком, Гру, Лингле. Постепенно «Динамо»-2011/2012 обретало вполне реальные черты.

Наработки селекции и тренировочного процесса сперва апробировали в Швейцарии. Там было сыграно четыре матча, результат которых порадовал: три победы и единственное поражение в серии буллитов.

Товарищеский матч:

«Серветт» – «Динамо-Минск» – 3:4

Турнир «Vallée de Joux»:

«Фрибур» – «Динамо-Минск» – 3:4 (бул.)

«Лугано» – «Динамо-Минск» – 3:2 (бул.)

«Литвинов» –« Динамо-Минск» – 5:7

По итогам турнира отправлены ни с чем с просмотра нападающий Диксон и защитник Маньян-Гренье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Немного насторожил невысокий голевой КПД ударного звена: Корсо, Платт и Лингле нашли путь к воротам соперника только в последнем поединке, зато проявила себя доморощенная молодежь – от Анатолия Протасени до Александра Павловича.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Могу особо выделить белорусских новичков. У них было огромное желание показать себя в работе, было желание и мотивация.

Главком итогами швейцарского сбора остался также доволен.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Матчи со швейцарскими командами неплохие. С первого матча они играют быстро, как мы и хотели.

Паузы после возвращения из Швейцарии команде никто не предоставил. В этот период хоккеистов не жалеют и нагрузки отмеряют щедрой рукой. Впрочем, никто не жалуется.

Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Можно сказать, что мы сейчас очень жестко тренировались. Тем более после Швейцарии. Чувствуем, что есть усталость. Но нам надо тренироваться и готовить себя к чемпионату.

Потрудившись как следует дома, команда отправилась в Ригу. И сумела выиграть у финалиста Кубка Гагарина. Потом последовали два поражения, что испортило все впечатление.

Кубок Латвийских железных дорог:

«Динамо-Минск» – «Атлант» – 4:3 (от)

«Локомотив» – «Динамо-Минск» – 3:0

«Динамо» (Рига) – «Динамо-Минск» – 4:2

Особенно это касается заключительного поединка – против хозяев турнира. Конечно, повлияло на ход матча домашнее судейство, которое позволило рижанам две шайбы забросить в большинстве. Но и ошибок в обороне у минчан хватало. Томаш Словак не смог помешать Мартиньшу Карсумсу распечатать ворота Лаланда, а затем и вовсе обрезал, после чего Микелис Редлих удвоил перевес латвийской команды. Пара оборонцев Горошко – Словак была в центре внимания и в моменте, когда забивалась третья шайба. Впрочем, гол Лундмарка получился спорным – его утвердили лишь после видеоповтора.

Успехи динамовской атаки пришлись на заключительную треть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мощный бросок Лукаша Крайчека возвестил: теперь в нашей команде есть кому выстрелить от синей линии. Ну а потом сработала формирующаяся связка Либор Пивко – Теему Лайне. Впрочем, между этими взятиями ворот Горошко и Словак успели заработать третий минус себе в статистику, что свело на нет все позитивные усилия партнеров – 2:4.

Ярослав Обшут, ХК «Динамо-Минск»:

Мы не играли там так, как должны были. Играли, может, только 20-40 минут. А надо 60.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я совсем недоволен матчем с Ригой. А остальные две встречи неплохо провели.

Однако вовсе не игровые проблемы стали главным негативным итогом рижской поездки. Куда серьезнее оказались внезапно возникшие кадровые проблемы.

Сразу по возвращению в Минск были уволены с формулировкой «за нарушение распорядка дня» защитники Сергей Шелег и Андрей Антонов.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Они провинились по дисциплине. В распорядке дня было указано, когда нужно быть в номерах. Они это не соблюдали.

Мне можно было бы говорить больше, но все это внутри команды.

Проблемы с дисциплиной возникают уже перед сезоном. Если игроки показывают, что их ничего не интересует, тогда и тренеру они неинтересны. Поэтому они и ушли.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Здесь ничего нет такого странного. Понятно, что для нас это тяжелое решение, но другого пути мы не видели. Вопрос был решен коллегиально. Не было человека, который бы сомневался.

Сергей Шелег уже в «Юности», Андрей Антонов, по нашей информации, в «Немане», но вот «Динамо» может о своем решении пожалеть – за неделю до старта сезона в составе минчан осталось всего пять защитников. Из «Гомеля» в срочном порядке был вызван Андрей Филичкин. И активизированы переговоры по Олегу Горошко с «Неманом». Ведь он официально еще не игрок «Динамо».

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Позиция Гродно жесткая, иногда даже непонятная, когда они пишут, передергивая факты. Я считаю, что это неправильно. Они хотят показать себя такими Робин Гудами, борющимися за права игрока, но сам игрок хочет выступать за нашу команду.

На официальной презентации Горошко на лед не выходил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А самым позитивным впечатлением церемонии стала заполненность «Минск-Арены»: 7,5 тысяч болельщиков при цене билетов от 30 до 100 тысяч – это серьезно. И, хотя новички «Динамо» зажигали вовсю, все впечатление испортило выступление «Бандэраса», под песни которого арена быстро опустела.

Первого сентября команда отправилась в Донецк, на Открытый кубок Донбасса. К положительным моментам отнесем присутствие в составе Андрея Мезина, который в нынешнем межсезонье сыграл пока только один матч – с «Лугано». Негатив – все та же ситуация с обороной.

Андрей Мезин, ХК «Динамо-Минск»:

Здоровье уже более-менее, восстанавливаюсь. Правда горло еще немного першит.

Я там не был и не знаю досконально, что произошло. Но если говорят, что было нарушение дисциплины, наверное, это правда. Тем более ребята молодые. Будем надеяться, что это послужит хорошим уроком для остальных, ведь никто не собирается шутить, все поставлено на профессиональный уровень.

Первого сентября минчане обыграли донецкий «Донбасс». Новый украинский клуб – прямо сборная белорусской Экстралиги годичной давности: 15 игроков знакомы очень хорошо. Правда, Горячевских так и остался в резерве. Что ж, тем большую нагрузку пришлось испытать Евгению Царегородцеву.

Дубль Чарльза Лингле в первом периоде энтузиазм дончан притушил, ну а после того, как Збынек Иргл убежал ото всех со скамейки для отштрафованных и сделал счет 3:0, практически все стало ясно.

Только вот вновь встревожил Томаш Словак. На этот раз горе-защитник не уследил за Журуном. К счастью, и оборона «Донбасса» – не образец надежности, что обнаружил Андрей Стась. Ну а последнюю точку поставил Джэфф Платт. 5:1 – сравнение с высшей лигой в пользу «Динамо».

Второго сентября в матче с питерским «СКА» минчане дотянули до буллитов. В основное время матча в составе белорусской команды отличились Ярослав Обшут, Дмитрий Мелешко, Либор Пивко и Александр Китаров. Но в буллитной лотерее больше повезло «армейцам», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Третьего сентября будем надеяться на реванш в противостоянии с рижским «Динамо».