Новости Беларуси. Не силой, а умом: в выходные Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники из 15 стран мира поборются за звание лучших из лучших.

Однако больше всего представителей ожидается именно из Беларуси. Побеждать на родной земле дело вдвойне приятное, поэтому и тренируются ребята в интенсивном режиме.

Ирина Пашкевич, председатель Белорусской федерации шашек:

Я надеюсь, у нас очень хорошие шансы на чемпионате. Хотелось бы повторить прошлогодний результат, где из 16 гимнов игралось 7 гимнов Беларуси. Было 7 золотых медалей, поэтому хотелось бы, чтобы было не хуже.

Соревнования начнутся уже 28 октября, смогут ли белорусы завоевать золотые награды, узнаем совсем скоро.