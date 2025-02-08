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Голевая передача белоруса Данилы Климовича помогла «Абботсфорду» обыграть «Колорадо»

08 февраля 2025 11:53
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Голевая передача Данилы Климовича помогла «Абботсфорду» обыграть «Колорадо» в матче регулярного чемпионата АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Косатки» дожали «орлов» в овертайме со счетом – 5:4. Белорусский форвард системы «Ванкувер Кэнакс» ассистировал партнеру по команде, когда тот на шестой минуте открыл счет в поединке. Помимо голевого паса земляк совершил 2 броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности «+1». Теперь в активе Климовича 19 очков со старта текущего розыгрыша. Отечественный голкипер Никита Толопило остался в запасе.

# Хоккей

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