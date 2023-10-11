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Главный тренер ВК «Шахтёр» о казанском «Зените»: соперник серьёзный, будем биться за каждый мяч

11 октября 2023 13:33
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Новости Беларуси. Волейболисты солигорского «Шахтера» в среду, 11 октября, стартовали в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гости к белорусской команде пожалует гранд клубного волейбола казанский «Зенит».

Соперник «горняков» – легендарная дружина, многократный чемпион России, обладатель Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов. За последнее десятилетие казанская команда четырежды праздновала победу в главном еврокубковом турнире. «Шахтер» в этом сезоне ставит перед собой задачу попасть в плей-офф Суперлиги – это значит в число 12-ти сильнейших коллективов.

Главный тренер ВК «Шахтёр» о казанском «Зените»: соперник серьёзный, будем биться за каждый мяч-1

«Горняки» накануне неплохо размялись. В противостоянии с минским «Строителем» подопечные Виктора Бекши в пятый раз завоевали Суперкубок страны.

Главный тренер ВК «Шахтёр» о казанском «Зените»: соперник серьёзный, будем биться за каждый мяч-4

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
В первую очередь надо справиться с подачей соперника, потому что действительно подача очень сложная, все подают игроку силовую подачу. И мало того, практически не ошибаются. Вот надо справиться с приемом, но, опять же, блок тоже серьезный. Соперник серьезный. Все высокие, быстро играют. Центральные высоченные, которые хорошо играют в середине сетки.

Опять же, руки не собираемся опускать, знаем, что соперник серьезный. Будем играть, будем биться за каждый мяч.

Главный тренер ВК «Шахтёр» о казанском «Зените»: соперник серьёзный, будем биться за каждый мяч-7

Андрей Марченко, доигровщик ВК «Шахтер»:
Всегда хочется навязать борьбу, показать свой максимум. Будем стараться показать, на что мы способны. Во-первых, это прием, в последних играх неплохо принимали, это защита. Это более защитная команда. На самом деле, у «Зенита» что ни человек, что ни игрок, то звезда – олимпийские чемпионы, призеры. Надеемся, что приедут все персонажи, все игроки «Зенита».

# Волейбол # Виктор Бекша # Андрей Марченко # Фотофакт

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