Главный тренер ВК «Шахтёр» о казанском «Зените»: соперник серьёзный, будем биться за каждый мяч

Соперник «горняков» – легендарная дружина, многократный чемпион России, обладатель Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов. За последнее десятилетие казанская команда четырежды праздновала победу в главном еврокубковом турнире. «Шахтер» в этом сезоне ставит перед собой задачу попасть в плей-офф Суперлиги – это значит в число 12-ти сильнейших коллективов.

Новости Беларуси. Волейболисты солигорского «Шахтера» в среду, 11 октября, стартовали в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гости к белорусской команде пожалует гранд клубного волейбола казанский «Зенит».

«Горняки» накануне неплохо размялись. В противостоянии с минским «Строителем» подопечные Виктора Бекши в пятый раз завоевали Суперкубок страны.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

В первую очередь надо справиться с подачей соперника, потому что действительно подача очень сложная, все подают игроку силовую подачу. И мало того, практически не ошибаются. Вот надо справиться с приемом, но, опять же, блок тоже серьезный. Соперник серьезный. Все высокие, быстро играют. Центральные высоченные, которые хорошо играют в середине сетки.

Опять же, руки не собираемся опускать, знаем, что соперник серьезный. Будем играть, будем биться за каждый мяч.